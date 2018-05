CTT falha no Correio Azul e vai ter de baixar preços em 2018

Os CTT falharam dois indicadores de qualidade, o do Correio Azul e do Correio Transfronteiriço intracomunitário, avança a Anacom. Como penalização os preços irão sofrer uma redução em 2018

É o segundo ano consecutivo em que os CTT falham indicadores de qualidade. A redução dos preços imposta pelo regulador das comunicações é de 0,085 pontos.

O incumprimento do indicador relativo ao Correio Azul é especialmente grave, tendo em conta que é um correio pelo qual é cobrado um preço especial para que o correio chegue mais cedo. “Os CTT incumpriram em 2017 dois indicadores de qualidade do serviço postal universal, pelo que a Anacom determinou que terão que reduzir em 0,085 pontos percentuais os preços que vigorem em 2018”, lê-se no comunicado da Anacom.

“Daqui resulta que, tendo em conta que a atualização de preços implementada pelos CTT para este ano tinha sido de 4,5%, a variação média ponderada dos preços do cabaz de serviços de correspondências, encomendas e correio editorial, não possa ultrapassar 4,415% em 2018”, sublinha o regulador.

A redução de preços decorre da aplicação do mecanismo de compensação, que tem lugar quando não são cumpridos os indicadores de qualidade do serviço postal universal.