Argentina pede intervenção do FMI no meio de uma crise cambial

O presidente Mauricio Macri anunciou esta terça-feira que telefonou a Christine Lagarde a pedir a negociação de uma linha de apoio financeiro que pode chegar aos 30 mil milhões de dólares. O Fundo regressa a Buenos Aires quinze anos depois

O Fundo Monetário Internacional (FMI) vai regressar a Buenos Aires depois de uma ausência de quinze anos. No meio de uma crise cambial que se arrasta desde final de abril, o presidente argentino anunciou esta terça-feira que o país vai iniciar negociações com o FMI para a obtenção de uma linha de apoio financeiro que poderá chegar aos 30 mil milhões de dólares (€25,3 mil milhões), segundo apurou o jornal argentino El Clarín junto de fontes oficiais.

"Face à nova situação internacional e, por razões preventivas, decidimos iniciar conversações com o FMI para nos dar uma linha de apoio financeiro. Há minutos atrás falei com Christine Lagarde, a diretora-geral do Fundo. Confirmámos que vamos começar já hoje a trabalhar num acordo ", disse Macri, num anúncio surpresa depois do Banco Central da República Argentina (BCRA) ter subido a sua taxa diretora três vezes seguidas em menos de oito dias, de 27,25% - que vigorava desde 24 de outubro - para 40% na sexta-feira passada.

Está a decorrer esta terça-feira em Buenos Aires uma reunião de política monetária do BCRA, cujos resultados só serão conhecidos ao final da tarde (hora local). Entretanto, em Washington, Lagarde confirmou por comunicado que “foram iniciadas discussões sobre como poderemos trabalhar em conjunto para fortalecer a economia argentina”.

O ministro das Finanças, Nicolás Dujovne, sublinhou, depois, que o pedido de apoio é “preventivo”, mas não explicou a que tipo de linha o país poderá recorrer. “Não falámos de detalhes”, adiantou. A Bloomberg, citando uma fonte com conhecimento direto do processo, refere que se trataria de "uma linha de crédito flexível". Este tipo de linha pressupõe que o país que a ela recorre dispõe "já de políticas fortes".

O peso, a moeda argentina, voltou a depreciar-se esta terça-feira, com o dólar norte-americano a atingir um máximo perto de 24 pesos pelo meio-dia (hora local), acima dos níveis registados durante a crise cambial da semana passada. Depois do anúncio da decisão, o dólar caiu para perto de 22 pesos.

O FMI esteve em Buenos Aires pela última vez em 2003, tendo, então, assinado duas linhas de apoio, uma de 2,1 mil milhões de dólares em janeiro e outra de 8,9 mil milhões de dólares em setembro. A primeira linha foi desembolsada durante a presidência de Eduardo Duhalde e a segunda já no mandato de Néstor Kirchner. O primeiro programa de assistência financeira ao país foi assinado em 1957.

Desde a independência, o país já registou sete bancarrotas - a última das quais em 2001 - e cinco crises cambiais desde os anos 1970, a última das quais em 2004.