Taxa de pobreza volta a diminuir mas ainda está acima do nível anterior à crise

O número de portugueses em risco de pobreza diminuiu em 2016, mas a taxa ainda é mais alta do que no período antes da crise, mostram os dados do INE (Instituto Nacional de Estatística) divulgados esta segunda-feira. Em 2016 havia 1,887 milhões de portugueses a viver com menos de 454 euros por mês, o que equivale a uma taxa de 18,3%, abaixo dos 19% de 2015 e dos 18,5% de 2013, mas ainda acima da taxa de 17,9% que se registava em 2008 e 2009.

A taxa de pobreza mede a percentagem de pessoas que vivem com um rendimento abaixo do limiar de pobreza (454 euros mensais) e a situação de pobreza atingiu em 2016 especialmente os desempregados, os menores, as famílias monoparentais e as pessoas a viver sozinhas, mostra o destaque do INE.

Os dados do Inquérito às Condições de Vida e Rendimento mostram também que a taxa de risco de pobreza ou exclusão social - um indicador mais alargado que associa o risco de pobreza e as condições de privação material severa e de intensidade laboral - também desceu para 23,3%. Isso significa que há 2,399 milhões de portugueses nessa situação de risco de pobreza ou exclusão social em 2017, menos 196 mil em relação a 2016. Este é precisamente o indicador usado pela Comissão Europeia para comparar os níveis de pobreza dos países europeus.

O questionário do INE incorpora perguntas sobre o agregado familiar e também sobre as características pessoais de cada membro, em particular sobre os rendimentos de todos os elementos com 16 ou mais anos e a operação de recolha decorre normalmente no segundo trimestre de cada ano.

Do total de pessoas em pobreza ou exclusão social, 18% (431 mil) eram menores de 18 anos e 18,8% (451 mil) eram pessoas com 65 ou mais anos. Em 2017, 6,9% dos residentes viviam em condição de privação material severa (708 milhares de pessoas), menos 1,5 pontos percentuais do que em 2016 e menos 2,7 pontos percentuais do que em 2015.

