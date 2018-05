Nestlé paga €5,9 mil milhões para adquirir direitos da Starbucks

A multinacional suíça Nestlé anunciou esta segunda-feira que vai pagar cerca de 5,9 mil milhões de euros (7,15 mil milhões de dólares) para adquirir os direitos para a comercialização dos produtos de café da maior rede de cafetarias do mundo. Excluídos do negócio ficam os cafés e bebidas prontas a consumir, assim como os produtos que se encontram à venda nas lojas da Starbucks.

Assim, a partir do próximo ano, a Nestlé vai passar a vender produtos com a marca Starbucks nas gamas de cápsulas Nespresso e Dolce Gusto. Uma 'união' que é uma estreia para a Nestlé, visto que nunca antes a multinacional havia forjado uma aliança com um tão grande concorrente. "Com a Starbucks, Nescafé e Nespresso, juntamos três marcas icónicas no mundo do café", referiu, em comunicado, o presidente da Nestlé, Mark Schneider.

Com este acordo, a Nestlé garante também os direitos de venda de produtos de café embalados de marcas como a Best Coffee, Starbucks VIA e Torrefazione Italia. Também incluída no negócio está a marca de chá Teavana.

Esta operação, que vai implicar a transferência de 500 trabalhadores da Starbucks para o universo Nestlé, aguarda ainda a autorização dos reguladores da concorrência e só deverá ser fechada no final de 2018. As duas empresas vão trabalhar em conjunto em questões relacionadas com inovação e estratégias de comercialização.

“Esta aliança global do café irá levar a experiência Starbucks às casas de milhões por todo o mundo, através do alcance e da reputação da Nestlé”, disse também o presidente da cadeia de cafetarias, Kevin Johnson. “Este acordo histórico faz parte dos nossos esforços para nos focarmos e desenvolvermos o negócio de forma a corresponder às necessidades dos clientes”, acrescentou.

Segundo a Nestlé, o negócio de produtos das cafetarias Starbucks gera 1.672 milhões de euros anuais.