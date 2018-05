“Devia impor-se um custo social das emissões de CO2”

Ernest Moniz foi secretário de Estado da Energia do segundo mandato do Presidente Barack Obama e um dos membros mais conhecidos daquela Administração. O penteado ajudou, dizem, mas foi mesmo a capacidade científica, a descarbonização e o acordo nuclear com o Irão que o destacou. Ele estará em Lisboa, a 9 de maio, na conferência da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), e falou ao Expresso via correio eletrónico.

Desde que Donald Trump assumiu a Presidência dos EUA que têm sido feitas muitas alterações às políticas energéticas de Barack Obama. Como se sente com esta situação?

O Presidente Trump anunciou a retirada dos EUA do Acordo de Paris no final de 2020 e a Agência para a Proteção Ambiental (EPA na sigla original em inglês) anunciou que o Plano de Energia Limpa, que iria reduzir as emissões de carbono do sector elétrico em 32% até 2030, seria substituído por outro. Mas logo depois do anúncio do Presidente, uma série de governadores, presidentes de Câmara e gestores afirmaram que iriam manter o seu compromisso para reduzir as emissões de carbono. Estes compromissos tornaram claro que nem os EUA nem o mundo vão deixar de seguir o Acordo de Paris, mesmo que o caminho para atingir essas metas seja um pouco mais difícil. Além disso, continua a haver reduções de custos em várias tecnologias, incluindo nas renováveis e nas baterias, e isto vai ajudar a atingir os objetivos.

Apesar de as políticas energéticas do Presidente Obama estarem muito relacionadas com as renováveis, é sabido que sempre defendeu a energia nuclear. Na sua opinião, como deve ser o mix energético?

Os desafios para atingir as metas do Acordo de Paris para reduzir as emissões de CO2 e a profunda descarbonização que será necessária no período pós-acordo são muito grandes. Para isso, terão de estar disponíveis todas as opções de baixo carbono e isso inclui a energia nuclear, que poderá ou não ser escolhida pelos vários países do mundo e as várias regiões dos EUA tendo em conta os custos dessas soluções e políticas públicas de baixo carbono. A chave para a energia nuclear é inovar de forma a que seja um tipo de produção de energia mais segura e mais barata. Por exemplo, os pequenos reatores modulares são promissores.

O propósito da sua visita a Portugal no próximo dia 9 de maio é uma conferência organizada por uma associação de retalho. Como é que o trabalho atual e a ação enquanto secretário de Estado se relacionam com isto?

O sector do retalho desempenha um papel muito importante nas alterações climáticas. Primeiro, na eficiência dos edifícios, que levou um grande número de retalhistas a encontrar formas de baixar os custos da energia. E, depois, nas cadeias de abastecimento, nas quais o sector tem trabalhado para a redução das emissões de CO2. Outra importante área onde o retalho tem peso são as cidades inteligentes.

O foco da sua apresentação serão os desafios atuais nos sectores da energia, inovação e ambiente. Sem revelar muito, quais são as suas principais preocupações nestas matérias?

Um dos desafios principais é a necessidade de uma descarbonização mais profunda de todo o sistema energético até meados deste século. Isto obriga a ir muito mais longe na redução das emissões do que aquilo que foi estabelecido no Acordo de Paris até 2030 e não basta apenas fazer melhorias no fornecimento de eletricidade. Os sectores que são considerados mais difíceis de descarbonizar são os transportes e a indústria e esses precisam de reduções substanciais das emissões de carbono. E nos edifícios, o tempo que as alterações demoram a surtir efeito é muito longo, pelo que é necessário fazer reformas significativas para se atingir uma maior eficiência. Mas para que isto se torne uma realidade, acredito que é necessário haver uma maior aposta na captura de dióxido de carbono, fazer algo com escala e atuar tanto na captura como depois na sua armazenagem. É nisto que a tecnologia será de grande importância. Aliás, isso foi discutido em Paris, em 2015, quando um conjunto de 20 países assinaram uma declaração de interesses para duplicar a investigação em energias limpas num período de cinco anos.

Qual é a sua opinião sobre os carros e camiões elétricos?

Vamos ver um grande crescimento de carros ligeiros elétricos nas próximas duas décadas, porque os custos das baterias estão já a descer significativamente e a expectativa é de que desçam ainda mais nesse mesmo período. Mas não creio que será assim noutras área do sector dos transportes como, por exemplo, na aviação. Neste caso, não me parece que sejam eletrificáveis num futuro próximo e, por isso, é que precisamos de várias soluções de mobilidade limpa, ou seja, um mix de eletrificação e de combustíveis menos poluentes.

Quais são as principais medidas que os governos e países deviam estar a preparar ou já a desenvolver para que possamos ter um mundo mais sustentável?

A medida mais eficaz que podemos tomar é de impor um preço nas emissões de carbono realizadas em todas as áreas da economia. Um preço que refletisse o custo social do carbono, ou seja, quanto custa à sociedade emitir uma tonelada de dióxido de carbono. Claro que isto não é fácil de calcular, mas a melhor estimativa atual, neste caso nos EUA, é de que seria de 45 dólares por tonelada. Isto seria suficiente para que os sistemas energéticos passassem a ter baixas emissões de carbono, mas ao implementar este sistema seria importante usar o dinheiro cobrado pelas emissões junto dos elementos mais desfavorecidos da sociedade, para que, dessa forma, eles pudessem beneficiar da transição para uma sociedade e economia de baixo carbono.

Perfil: Ernest Moniz

O nome não engana. Ernest Moniz nasceu a 22 de dezembro de 1944, em Fall River, no estado do Massachussets, mas é descendete de açorianos. Estudou Física e desde 1973 que dá aulas no Massachussets Institute of Technology (MIT), onde desenvolveu estudos sobre energia nuclear, carvão, gás natural e energia solar numa sociedade de baixo carbono. As suas competências científicas valeram-lhe o convite para integrar o segundo mandato do presidente Obama, como secretário de Estado da Energia. Ocupou o cargo entre 2013 e 2017 e hoje continua a dar aulas no MIT e é também presidente e CEO da Energy Futures Initiative, uma consultora na área da energia.

O que vai mudar no retalho

Na antecâmara da cimeira da próxima semana, saiba quais são as grandes tendências para o sector

COMPRAS NO LOCAL

Como a loja física (contra todas as previsões) vai sobreviver

Durante muito tempo, a lógica vigente era a de que o comércio online iria eclipsar os locais tradicionais de compras. Porém, tais previsões subestimaram como os dois podem funcionar em conjunto. Cada vez mais as lojas funcionam com recurso à componente digital e vice-versa e os profissionais do sector procuram perceber como tirar melhor partido dessa oportunidade.

RECURSOS HUMANOS

As transformações que os profissionais do retalho estão a enfrentar no dia a dia

Numa área que representa 11% do PIB nacional e conta com 120 mil colaboradores, o capital humano é visto como um recurso essencial para fazer frente às grandes mudanças provocadas por fatores como a digitalização ou a globalização. A atração (e retenção) de talento é por isso um elemento-chave como forma de acelerar o aparecimento de uma nova geração de responsáveis e funcionários.

TECNOLOGIA NA DISTRIBUIÇÃO

Os dispositivos e programas que estão a mudar a cadeia de abastecimento

Já há muitos elementos que podem mudar a forma como os produtos chegam às prateleiras e vão para as mãos dos clientes. Basta olhar para exemplos em prática como a utilização da Internet das Coisas na produção agrícola para o retalho ou experiências como as entregas ao domicílio feitas por drones ou carros sem condutor. Sem esquecer as decisões inovadoras tomadas a partir de análise de big data.

MÉTODOS DE PAGAMENTO

Novas ferramentas podem tornar-se a norma daqui a uns anos

Aplicações como o MB Way e empresas de centralização de pagamentos como a Easypay são alguns dos casos mais conhecidos de novas formas de adquirir produtos e de lidar com os clientes. Enquanto a multiplicação destas ferramentas avança, a cibersegurança é algo que também coloca mais desafios às empresas.

CLIENTE NO CENTRO

A personalização da experiência de compra vai-se aprofundar

A facilidade de interação dos clientes com o retalhista resulta num conhecimento maior do que cada pessoa quer e das suas preferências. Entrar num site ou numa loja é cada vez mais uma experiência e as empresas do sector moldam as suas políticas e ofertas não só em função desta relação mas também através da sua presença nas redes sociais.

Textos originalmente publicados no Expresso de 5 de maio de 2018