Bancos consumiram 31,5 mil milhões de capital entre 2008 e 2017

Os bancos estão mais sólidos e melhor preparados para o futuro, afirma o presidente da APB, Faria de Oliveira. Mas enfrentam o desafio da rentabilidade

Em 9 anos, os maiores bancos do sistema consumiram 25,7 mil milhões de euros entradas de capital (em dinheiro) e 5,8 mil milhões em CoCos (instrumentos de capital contingente emprestado pelo Estado à banca ). De 2008 a 2017 “houve um esforço de capitalização, registaram-se menos imparidades em 2017 e o rácio de cobertura das mesmas subiram”, afirma Faria de Oliveira.

O presidente da Associação Portuguesa de Bancos refere, contudo, que apesar de uma melhoria da rentabilidade em 2017, em valores positivos no seu conjunto - 3,5 % - ainda existe um longo caminho a fazer. “Continuamos a ter o problema da rentabilidade”, que deve ser melhorado sob pena de os bancos precisarem de mais capital, constata Faria de Oliveira.

Num encontro com jornalistas para apresentação do relatório da síntese de indicadores relativo a 2017 da Associação Portuguesa de Bancos, Faria de Oliveira destacou o esforço da banca na redução do ativos não produtivos (conhecidos pela sigla NPL) e uma melhoria do rácio de cobertura de NPL de 40,8% em 2015 para 49,3% em 2017.

Um dos problemas que persiste, refere, “continua a ser um problema de reputação que ainda não foi ultrapassado”. Quer por via dos imensos processos judiciais, quer por via de críticas frequentes relativas ao aumento de comissões e à concessão de crédito. E explica: se por um lado se reclama crédito à economia por outro a banca deve ser mais cautelosa nos riscos dos empréstimos que faz.

Os indicadores relativos a 2017 revelam que o capital próprio dos bancos do sistema aumentou desde 2007 para níveis mais confortáveis , que os NPL estão a diminuir, que o rácio de transformação ( crédito sobre depósitos) ficou nos 92,6% em 2017 contra 95,3% em 2016 - era de 160% em 2007. Também o rácio de capital (core tier 1) do sistema melhorou em 2017 para 13,9%.