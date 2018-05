BPI valoriza mais de 21%, depois de anunciada saída de bolsa

A bolsa portuguesa 'acordou' animada para mais uma semana de negociações. O PSI20 já esteve a valorizar esta segunda-feira, mais de 0,6%. Mas é fora do principal índice bolsista que está o grande destaque do dia. As ações do BPI ganham 21,15%, depois de este domingo o CaixaBI ter anunciado a intenção de retirar o banco português do mercado de capitais nacional. Cada ação está a valer 1,43 euros.

O grupo espanhol anunciou a compra dos 8,425% do BPI detidos pela seguradora alemã Allianz, ficando com 92,935% do capital. Pagará 1,45 euros por cada título. Esta operação de compra terá assim um custo de cerca de 180 milhões de euros. Além disso, o CaixaBank deverá ainda desembolsar outra fatia de 149,24 milhões de euros para adquirir as restantes ações por si não detidas, oferecendo o mesmo preço por ação.

Já no PSI20, a manhã também é de ganhos, embora mais modestos. Das 18 cotadas, pelas 9h15, 14 seguem a negociar em alta. A Sonae Capital é, a essa hora, a empresa mais que mais valoriza, com cada 'papel' a subir 1,41%, para 1,004 euros. No seu encalço, segue a Ibersol, que sobe 1,35%, para 11,25 euros. No terceiro posto do pódio dos maiores ganhos, está o BCP. A valorização de 1,13%, para 27,83 cêntimos por título, traduz o otimismo dos investidores, em dia de apresentação de resultados referentes ao primeiro trimestre do ano. Mais lucros são esperados, com os analistas do BPI, citados pelo "Jornal de Negócios", a preverem um aumento de 67% nos lucros da instituição, que deverão chegar aos 84 milhões de euros.

Pela negativa, destacam-se os CTT, a perderem 0,58%, para 3,088 euros, e a Jerónimo Martins, que perde 0,47%, para 13,92 euros. A Semapa também está no vermelho, desvalorizando 0,22, com cada ação a valer 18,46 euros.

A F. Ramada é a única cotada que está inalterada, depois de, na última sexta-feira, a Autoridade da Concorrência ter dado 'luz verde' à venda da Ramada Storax (empresa de soluções de armazenagem) ao grupo Averys, por 75 milhões de euros.

Por seu turno, as principais bolsas europeias abriram esta segunda-feira a negociar em terreno misto, com os investidores à espera do boletim económico do Banco Central Europeu (BCE). Cerca das 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava em alta ligeira, a subir 0,04%. As bolsas de Londres, Frankfurt e Madrid subiam 0,86%, 0,02% e 0,14%. Pelo contrário, Paris e Milão recuavam 0,11% e 0,21%.