Compras online. Como evitar surpresas

Comprar um casaco quente no início de dezembro e recebê-lo em plena primavera. Encomendar um relógio e nunca o colocar no pulso porque teve de ser destruído por ter sido falsificado. Mandar vir uma guitarra elétrica barata e acabar por ter de pagar mais 30% ou 40% do seu valor em impostos e taxas. Tudo isto é possível e a responsabilidade é, geralmente, dos serviços aduaneiros ou das empresas de transporte. Mas pode também ser do próprio consumidor ao desconhecer o tormento de atrasos, burocracias e custos inesperados desencadeado por um simples clique num site de compras fora da União Europeia (UE). Conheça e evite alguns dos problemas mais frequentes no desalfandegamento de encomendas online.

Segundo a última edição do Estudo da Economia Digital em Portugal, da Associação da Economia Digital (Acepi), o valor das compras na internet realizadas pelos portugueses mais do que duplicou desde 2009 — atingindo €4,6 mil milhões em 2017. Metade das compras online foi feita em sites estrangeiros. “Assistimos a um grande incremento das encomendas online e o número de pessoas nas alfândegas só tem diminuído”, explica Fernando Ramos, membro da direção da Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária (APIT). É uma explicação para os atrasos, mas há outras, como “a questão do próprio processo, no qual toda a gente mexe”, diz. “Os CTT controlam, as alfândegas verificam, mas os CTT e os outros transportadores deveriam ter a seu cargo apenas a distribuição.”

Por seu lado, fonte oficial dos CTT descarta qualquer responsabilidade nos atrasos, realçando que o tratamento de encomendas que chegam a Portugal de destinos extracomunitários tem uma componente postal, da sua responsabilidade, e uma componente fiscal, da responsabilidade da alfândega. E explica que nesta parceria os CTT auxiliam a alfândega através do envio de pedidos de informação por correio, na solicitação de dados para o apuramento dos direitos alfandegários e do IVA, e funcionam como entidade de contacto dos destinatários. Depois de libertadas pela alfândega, as mercadorias “chegam aos destinatários entre um e três dias”, assegura a mesma fonte, segundo a qual os CTT recebem anualmente “10 milhões de encomendas sujeitas a avaliação pela alfândega”.

Independentemente de quem tem culpa, saiba que há formas de evitar algumas dores de cabeça.

1 Em primeiro lugar, tenha em conta o valor da encomenda e faça todas as contas antes de dar o OK final. As encomendas a países terceiros podem ou não pagar IVA e taxas, consoante o seu valor e o tipo de mercadoria. As compras com um valor inferior a €22 — mercadorias mais portes — estão isentas de IVA (23% para Portugal Continental). Quanto aos direitos aduaneiros, variam consoante o tipo de mercadoria e são fixados anualmente por legislação comunitária, mas as encomendas com valores até €45 (entre particulares) e até €150 (de empresas para particulares) estão isentas. Se fizer uma compra superior a €22, o mais provável é que o artigo ou artigos vão parar à alfândega e tenha de pagar IVA, impresso, imposto de selo e ainda a taxa de apresentação à alfândega — no caso dos CTT são €12, enquanto transportadoras expresso como a DHL podem cobrar mais de €30. A Pauta de Serviço, no site da Autoridade Tributária e Aduaneira, ajuda-o a fazer alguns cálculos.

2 Muitos artigos com características para serem taxados nunca chegam a ser apresentados à alfândega e são despachados diretamente para a sua morada. Poderá ter essa sorte, mas é melhor não contar com isso. Por outro lado, é possível que uma encomenda fique retida apesar de o seu valor ser inferior ao limite em vigor. Neste caso, a mercadoria chegar-lhe-á às mãos um pouco mais tarde, mas sem qualquer custo adicional.

3 Caso faça uma compra composta por vários artigos e o total a pagar seja superior a €22 — e os portes de envio gratuitos, como sucede em muitos sites chineses —, opte por fazer encomendas separadas, preferencialmente em dias diferentes, de forma a evitar a retenção na alfândega e a aplicação de taxas e IVA.

4 Tenha em atenção o país de origem. Em muitas páginas de compras na internet, as dificuldades começam quando se tenta obter esta informação. Procure no próprio site informações sobre o processo de envio internacional ou a morada da sede da empresa. Não se iluda com referências como “Europe” ou “European Union”, preços em euros e descrições dos produtos em português. Tudo isto facilita a vida do consumidor — e, principalmente, da empresa — até clicar em “comprar”, mas não é indicativo de que a mercadoria se encontra num país da UE. Em caso de dúvida, envie uma mensagem para o apoio ao cliente e faça diretamente a pergunta. Se não obtiver resposta, desista da compra, a não ser que tenha consciência de que pode tratar-se de uma empresa a operar num país extracomunitário. O vice-presidente da APIT para a área aduaneira, António Castela, conta como teve recentemente contacto com “um caso estranhíssimo”: a compra “num site norte-americano de um produto que foi de Itália para os Estados Unidos e veio depois para Portugal”. Ou seja, por falta de informação, “alguém comprou a uma empresa norte-americana um produto que afinal estava a ser produzido e comercializado em Itália”.

5 O combate à contrafação e à pirataria leva, frequentemente, a Autoridade Tributária a solicitar ao destinatário autorizações especiais para determinadas mercadorias. Por exemplo, produtos de origem animal que dependem de um certificado da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), ou medicamentos que não chegam ao destinatário sem uma autorização do Infarmed. A compra de um medicamento “é, aliás, muito complicada, uma vez que a autorização, tanto de fabrico como de comercialização, é normalmente dada apenas a laboratórios e não a particulares”, lembra António Castela. Alguns casos podem, até, “cair no âmbito da contrafação e, quando isso acontece, a mercadoria é destruída”. Por outro lado, comprar imitações, por exemplo de roupa de marca, pode levar a multas e processos.

6 Quando a encomenda chega a Portugal e é sujeita a desalfandegamento, pode também contribuir para a demora o facto de as pessoas “não tratarem do assunto imediatamente após a solicitação do envio de documentos”, refere Fernando Ramos, acrescentando que, por vezes, “tudo é tratado por carta, o que faz com que demore mais”. Por isso, envie a documentação o mais rapidamente possível e, de preferência, por correio eletrónico.