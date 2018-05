24 horas loucas de fusões e aquisições

Uma ‘segunda-feira gorda’. Num único dia foi anunciada mais de uma dezena de operações de fusões e aquisições (F&A), num valor que superou os 120 mil milhões de dólares (€100 mil milhões). Vinte e quatro horas loucas, que foram suficientes para reviver os tempos áureos pré-crise 2008: os negócios anunciados atiraram o volume global acumulado destas operações de F&A para cima de 1,7 biliões de dólares (€1,4 biliões) só nos primeiros quatro meses de 2018. Uma fasquia que supera, até, os números astronómicos registados no mesmo período de 2007, quando o otimismo dos investidores ainda não adivinhava a derrocada que haveria de se seguir, de acordo com um relatório divulgado pela consultora financeira Dealogic (ver gráfico)

Este montante acumulado entre janeiro e abril representa 45% do valor observado na totalidade do ano passado. Segundo o banco de investimento JP Morgan, em 2017, o mercado global de F&A atingiu um volume de 3,7 biliões de dólares (€3,1 biliões). Uma década antes, cifrou-se em 4,6 biliões (€3,8 biliões).

A maior das operações anunciadas esta semana ocorreu nos EUA, no sector das telecomunicações, com a fusão entre a terceira e quarta operadoras de serviços móveis, a T-Mobile e a Sprint (com 15,2% e 14,1% de quota do mercado, respetivamente). O valor combinado das duas companhias ascende a 146 mil milhões de dólares (€121,2 mil milhões), incluindo dívida, e o novo operador (que manterá o nome T-Mobile) poderá ultrapassar os 100 milhões de clientes e fazer frente aos grandes dois líderes de mercado, a Verizon Wireless (33,8% do mercado) e a AT&T (30,9%). O acordo fixou para a Sprint um valor em 59 mil milhões de dólares (€49,2 mil milhões). Ou 26,5 mil milhões de dólares (€22,1 mil milhões), se não for contabilizada a dívida.

Trata-se da terceira tentativa de fusão entre as duas operadoras. Contudo, os investidores estão céticos quanto à aprovação desta operação (e castigaram-na com desvalorização das ações em bolsa de ambas as empresas ao longo da semana), que se desenrola num ambiente regulatório indefinido — depois de Donald Trump ter, em março, bloqueado o avanço hostil da Broadcom, tecnológica de Singapura, sobre a americana Qualcomm (numa oferta de compra que atingia 142 mil milhões de dólares, cerca de €118,5 mil milhões), justificando a decisão com razões de “segurança nacional”. Caso siga em frente, a nova gigante norte-americana será detida maioritariamente pela Deutsche Telekom, dona de 42% do capital, seguindo-se o SoftBank, com uma fatia de 27%.

Operações milionárias

Neste movimento de consolidação, que abarca diversos sectores, da energia à logística, inclui-se também a tomada de controlo acionista pela petrolífera Marathon Petroleum sobre a refinadora Andeavor, numa operação avaliada em 36 mil milhões de dólares (€30 mil milhões). Assim como o acordo de compra da operadora Interval Leisure Group (ILG) pelo grupo hoteleiro Marriott (através da sua participada especialista em timesharing, a Marriott Vacations), que cria um operador líder mundial no sector das experiências turísticas e intercâmbio de propriedades de luxo — numa transação avaliada em 5,1 mil milhões de dólares (€4,3 mil milhões). Também a operadora logística americana Prologis anunciou a aquisição, por 8,4 mil milhões de dólares (€7 mil milhões), do grupo de imobiliário industrial DCT, enquanto o fundo de capital de risco Hellman & Friedman fez uma oferta de 3,2 mil milhões de dólares (€2,7 mil milhões) pela consultora de investimento Financial Engines.

Todavia, este dinamismo do mercado não abarcou apenas o continente norte-americano. Foi também na segunda-feira que a cadeia britânica de supermercados Sainsbury’s anunciou ter apresentado uma proposta formal de compra da concorrente Asda, propriedade do gigante americano Walmart. A operação, que combina a compra de ações com um pagamento em dinheiro, está avaliada em 10 mil milhões de dólares (€8,3 mil milhões), incluindo dívida. Estas duas redes de retalho são, respetivamente, a segunda e terceira maiores do Reino Unido (com quotas de mercado de 16,2% e 15,6%, respetivamente, segundo os últimos dados da Kantar Worldpanel) e, juntas, poderão ultrapassar a líder Tesco (com uma fatia de 27,6%).

Mas há dúvidas de que o negócio passe no crivo dos reguladores, já que se tratam de operadores hegemónicos num mercado já de si pouco concorrencial. No total, as duas cadeias detêm 2800 lojas. Entretanto, no Parlamento londrino já soaram alertas sobre as implicações que tal concentração pode ter para produtores e consumidores.

Otimismo vai continuar

Raj Karia, responsável pela área de F&A da Norton Rose Fullbright, explica ao Expresso que este “forte começo” do mercado de fusões e aquisições, no primeiro trimestre de 2018, tem sido impulsionado “pelas previsões positivas para o crescimento da economia mundial”. Os líderes empresariais estão otimistas e, por isso, estão a traçar “prioridades estratégicas ambiciosas”, que passam pelo “aumento da sua força competitiva”. António Júlio Jorge, sócio da Deloitte em Portugal e responsável pela área de consultoria financeira, explica também que para esta vaga de F&A tem contribuído também o “bull market [com os preços em alta] vivido nas principais bolsas, que tem permitido às empresas cotadas estratégias de crescimento mais agressivas”. E lembra que há uma “enorme liquidez existente”, além de “os níveis historicamente baixos dos yields fazerem aumentar a procura de alternativas de investimento”, seja por parte de fundos de capital de risco e soberanos, do mercado acionista, entre outros.

Contudo, avisa Karia, “como sempre, o mercado de F&A mantém-se muito sensível ao sentimento nos mercados, que pode mudar muito depressa”. Mas isso dificilmente ocorrerá este ano, pelo que Raj Karia antevê “um movimento de consolidação que irá continuar ao longo de 2018”. Também o sócio da Deloitte antevê mais movimentações desta natureza, que se vão manter em “quase todos os sectores”, nomeadamente tecnologia, media e telecomunicações, energia, financeiro, bens de consumo”, entre outros. “A tendência deve manter-se no futuro próximo sem particular relevância de um sector sobre outro.” No que diz respeito a Portugal, “a atividade de F&A tem sido transversal a todos os sectores da economia. Será expectável que no futuro próximo os sectores de infraestruturas, imobiliário e financeiro continuem a impulsionar este mercado. Pelo menos enquanto durar o bull market”, afirma.