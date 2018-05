Turismo no Algarve cai 10% em abril. É o “ricochete” da Primavera Árabe

O regresso dos destinos associados à ‘primavera árabe’, e que são fortes concorrentes do Algarve, está a gerar um desvio de turistas para países como Turquia, Egito ou Tunísia, face à aposta crescente dos grandes operadores de viagens e tendo em conta a fase de acalmia em que não se registam atentados.

“Estamos a ter desvios de turistas para destinos que sofreram períodos de instabilidade, o que também contribuiu para que nós tivéssemos grandes crescimentos nos últimos anos”, constata Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), enfatizando que “todos os destinos do Mediterrâneo que foram afetados por turbulência estão em forte recuperação, sobretudo a Turquia, mas também o Egito e a Tunísia. São destinos de sol e mar virados para famílias, o que também é o mercado do Algarve, e têm preços muito baixos, assentes na oferta de tudo incluído.”

Abril, um mês fraco no Algarve

Em abril, a taxa de ocupação por quarto nos hotéis do Algarve foi 9,7% abaixo na comparação homóloga com 2017, ficando-se em 58,3%, segundo os últimos dados da AHETA.

As maiores descidas evidenciadas no Algarve em abril vieram dos turistas britânicos (20,5%), mas também holandeses (14,6%), alemães (11,9%) e ainda espanhóis (43,1%) ou portugueses (10,3%).

A queda de cerca de 10% nos hotéis no Algarve em abril deve-se em parte ao efeito Páscoa - que no ano passado decorreu em abril, e este ano foi em março. Segundo a AHETA, “a Páscoa justifica a grande quebra de turistas nacionais e espanhóis neste mês. Já a descida do mercado britânico não pode ser dissociada do Brexit”.

A associação dos hoteleiros do Algarve frisa ainda que “as descidas verificadas nos restantes mercados emissores resultam, em boa medida, da recuperação dos principais destinos concorrentes, como Turquia, Egito, Tunísia, Grécia ou Croácia“.

“A Páscoa este ano não foi grande coisa, e também esteve mau tempo. Choveu que se fartou no Algarve e fez frio em plena época do golfe”, nota Pedro Lopes, administrador do Grupo Pestana no Algarve.

tiago miranda

No acumulado do ano, a taxa de ocupação dos hotéis do Algarve desceu 2,2%, segundo os dados da AHETA, mas por outro lado o volume de negócios aumentou 2,4%. A associação destaca como positivo o facto de as receitas estarem a subir mais que as taxas de ocupação no Algarve, o que se deve a “melhorias de preço”.

“Aumento na Turquia foi maior que as dormidas todas de Portugal”

O crescimento nos destinos da ‘primavera árabe’ tem sido bombástico. A começar pelo colosso turístico chamado Turquia, que em 2017 deu um salto cifrado num acréscimo de 64,2 milhões de dormidas e fechou o ano com 418,6 milhões. “Só o aumento da Turquia foi mais do que as dormidas todas de Portugal”, nota Elidérico Viegas. De menor dimensão do que a Turquia, mas em concorrência acesa com o Algarve, também a Tunísia esteve em 'boom' e o Egito disparou 156%, atingindo mais 30 milhões de dormidas para um total de 50 milhões.

Como vai correr 2018?

Para 2018, “estamos numa de consolidação, não de subidas”, sublinha Elidérico Viegas. “E será difícil continuar a crescer, se o nosso principal fornecedor de turistas está a baixar, confrontado com o ‘Brexit’ e a desvalorização da libra.” Segundo dados da AHETA, os turistas britânicos baixaram 4,3% no Algarve no acumulado do ano, cifrando-se em 10,3% a quebra nos últimos 12 meses.

“Temos tido uma quebra na procura por parte dos britânicos, mas tem sido compensada pelo aumento de turistas de outras nacionalidades”, salienta o presidente da associação hoteleira, enfatizando o crescimento generalizado do que eram “pequenos mercados no Algarve” e abrange turistas das origens mais diversificadas, desde Bélgica, Suíça, Polónia, Dinamarca, Luxemburgo, Itália ou Canadá — além dos franceses, que já ultrapassaram os espanhóis, assumindo uma quota de 4,2% em 2017. “Estamos no esforço de consolidar resultados com esses pequeninos mercados todos juntos e na tentativa de minimizado a quebra dos ingleses.”

Os maiores crescimentos no Algarve estão a vir dos turistas da Irlanda, e sobretudo da Alemanha, o segundo maior mercado na região a seguir aos britânicos. “O crescimento dos alemães está a ser muito bom para o Algarve, no acumulado do ano subiram 7,2% e nos últimos 12 meses o aumento é de 17,5%”, avança o presidente da AHETA, fazendo aqui a ligação aos destinos da ‘primavera árabe’. “Um destino natural dos alemães é a Turquia, mas como a situação política entre a Alemanha e a Turquia não está favorável, isso reflete-se no desvio de turistas para outros destinos, e nós no Algarve estamos a beneficiar.”

Nos hotéis do Grupo Pestana, a descida de ingleses tem-se sentido desde o ano passado, “mas felizmente todos os outros mercados mais do que compuseram esta quebra, com crescimentos gigantescos de alemães ou de franceses”, salienta o administrador Pedro Lopes. “A perspetiva em 2018 é estabilizar, não vamos ter mais anos como 2017 ou 2016, em que se juntaram uma série de fatores e tivemos o melhor dos mundos no Algarve”.

Com o foco dos operadores turísticos nos destinos da ‘primavera árabe’, “o verão no Algarve vai continuar muito bom, o que se notará mais é nos meses médios, como abril, maio, ou outubro”, prevê Pedro Lopes, lembrando que “vivemos durante três, quatro anos praticamente sem concorrência fora da Europa. Mas agora esses destinos voltaram e estão a regressar aos resultados que tinham antes da crise e das bombas”.

“Pergunta-se: o Algarve está a correr mal? Não está. No final, o ano vai ser bom, se calhar um pouco acima do ano passado, um crescimento de receitas de 1%, 2%”, conclui. “Isto de crescer a dois dígitos acabou, não podia continuar para sempre.”