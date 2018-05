O mapa dos concelhos onde é muito difícil contratar

Nos primeiros três meses do ano, os serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) divulgaram 37.839 ofertas de emprego nos 278 concelhos que formam o território continental português. Em 34 concelhos, o número de vagas preenchidas pelos serviços do IEFP não chegavam sequer a 75% da quantidade de vagas disponibilizadas. Casos há em que nenhum profissional foi contratado nos primeiros três meses de 2018. Só em quatro concelhos — Mondim de Basto, Figueiró dos Vinhos, Vila Nova de Ourém e Arruda dos Vinhos, o serviço público de emprego conseguiu equilibrar os dois pratos da balança e colocar no mercado de trabalho o mesmo número de profissionais do que as vagas criadas nesse período pelas empresas da região. Os números resultam da análise realizada pelo Expresso às estatísticas do desemprego por concelho, publicadas entre janeiro e março deste ano pelo IEFP, e procurou identificar dificuldades de contratação nas várias regiões do país.

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI