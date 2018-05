Morar junto ao mar sem gastar mais de €75 mil

Com a proximidade das férias e o regresso do sol e do calor, há quem comece a sonhar com a compra de uma casa ao pé da praia, para utilizar nos tempos de lazer. A costa portuguesa é extensa e são dezenas os concelhos banhados pelo mar, o que dificulta a escolha do local ideal para a compra deste tipo de imóvel. Perante a variedade escolhemos oito destes concelhos e tabelámos como limite gastar €75 mil. De norte a sul do país são diversas as oportunidades de aquisição contidas no bpiexpressoimobiliario.pt, desde apartamentos a moradias, prontos a habitar ou para reabilitar, mais perto ou longe do mar.

Póvoa de Varzim, Ílhavo, Figueira da Foz, Óbidos, Lourinhã, Odemira, Portimão e Vila Real de Santo António foram os concelhos que observámos à lupa. Figueira da Foz, com 556 apartamentos e 200 moradias, é dos oito concelhos analisados o que mais oferta contém. Segundo a descrição contida no bpiexpressoimobiliario.pt, vende-se, por exemplo, um apartamento T1, a oito minutos a pé da praia, neste concelho, na freguesia de Buarcos e São Julião, por €75 mil. O imóvel em causa foi restaurado recentemente, situa-se no último andar de um prédio e tem cozinha equipada.

Um imóvel no norte

Noutra parte do país, desta vez no norte, no concelho da Póvoa de Varzim, estão em comercialização 182 apartamentos e 12 moradias. Aqui e na freguesia de Aver-o-Mar, Amorim e Terroso, situado a 350 metros da praia, pode ser adquirido um apartamento de tipologia T0, com 49 m2 de área útil, por €52.500.

Um pouco mais abaixo, no concelho de Ílhavo, a oferta é de 111 apartamentos e 56 moradias até €75 mil. Por €74 mil é possível tornar-se proprietário de uma moradia com dois quartos, localizada na freguesia de São Salvador, com 85 m2 de área bruta.

Descendo ainda mais a costa, chega-se ao concelho da Lourinhã onde se vendem 90 moradias e 60 apartamentos até €75 mil. A dois quilómetros da praia da Areia Branca está em comercialização uma moradia com dois quartos e com jardim, por €62 mil. Tem 47 m2 de área útil e situa-se na União das freguesias de Lourinhã e Atalaia.

No Algarve, mais concretamente em Portimão, a oferta é de 102 apartamentos e 16 moradias. Na freguesia de Alvor está em comercialização um apartamento de tipologia T0, por €69.900, com 35 m2 de área útil, a três quilómetros da praia.

Perto da Grande Lisboa, a norte, o concelho de Óbidos tem em venda 58 moradias e 11 apartamentos. Pelo valor de €41.500 é possível adquirir uma casa para recuperar, com adega e pátio, numa aldeia entre a cidade, o campo e a praia. O imóvel fica na freguesia de Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa e tem uma área útil de 84 m2.

Dos concelhos analisados, Vila Real de Santo António com 38 apartamentos e 14 moradias e Odemira com 32 moradias e 15 apartamentos, são os que menor oferta têm. Na freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo António, a 200 metros da praia, está em venda um apartamento de tipologia T1, por €63.500 em 30 m2 de área útil.

No concelho de Odemira, na freguesia de São Teotónio pode ser adquirida uma moradia para recuperar por €40 mil, a cinco quilómetros da praia de Odeceixe.