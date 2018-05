Compensa aderir às rendas acessíveis?

O Governo lançou, na semana passada, um conjunto de novas medidas para promover a habitação condigna para todos os portugueses. Há mais apoios para famílias com menos rendimentos, seguros de renda, proteção para idosos e despejos mais apertados, mas há também benefícios fiscais para os senhorios que escolherem baixar as rendas ou prolongar os contratos. Nomeadamente o Programa de Arrendamento Acessível, que dá isenção de IRS e de IRC e uma redução de pelo menos 50% no IMI para todos os novos contratos que pratiquem rendas 20% abaixo da mediana calculada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

