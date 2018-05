Um portista e um benfiquista convictos encontram-se hoje na Brasileira. Para quê?

Um benfiquista convicto e um portista fanático encontram-se esta sexta-feira ao fim da tarde no café A Brasileira, na Baixa do Porto. Para quê?

Para inaugurar a nova Brasileira, reconvertida em modo de hotel de luxo da rede Pestana, cafetaria emblemática e restaurante de autor. E para celebrar uma parceria empresarial que liga os dois investidores.

A data é simbólica: a cerimónia ocorre exatamente 115 anos depois da primeira abertura.

Parceria entre dois campeões

O negócio fica como mais um traço comum à carreira do madeirense Dionísio Pestana, o campeão nacional na hotelaria e o penafidelense António Oliveira, o talentoso futebolista e treinador, campeão pelo FC Porto, que se tornou investidor de arte e promotor imobiliário. O promotor cedeu a exploração da unidade à cadeia Pestana.

Os dois campeões nasceram no ano da graça de 1952, tiveram raízes humildes, são de gastos espartanos mas apreciam o luxo, abraçaram a prática desportiva com bola (Dionísio exercitou no râguebi) e apreciam a arte e talento de Cristiano Ronaldo – o grupo Pestana explora na hotelaria a marca CR7 desenhada para a geração millennial.

O Pestana Porto – A Brasileira City Center & Heritage Bulding está a funcionar há um mês em regime de soft opening, mas só hoje será oficialmente inaugurado.

O futebol não será tema de conversa, mas se for Dionísio estará em minoria - Rui Moreira, o presidente da Câmara e adepto portista participa também na cerimónia.

Oliveira acalenta a esperança de um dia dirigir a nação portista, mas já cumpriu o sonho antigo de revitalizar a centenária Brasileira e a devolver à cidade.

Na adolescência, o ex-selecionador era um frequentador da afamada cafetaria, então no seu apogeu de popularidade, quando levava “os livros a passear” pela Baixa portuense.

DR

Assalto em 2015

A Brasileira encerrou em 2009, esteve depois arrendada até 2013 à cadeia Caffe di Roma. Nesse ano, António Oliveira comprou o edifício ao BPI. Um assalto dois anos depois, quando estava encerrada levou do edifício caixilharias e revestimentos em cobre, espelhos de alabastro e candeeiros originais.

Na operação imobiliária, Oliveira aplicou perto de 15 milhões de euros. A reabilitação foi realizada pela Mota-Engil e o edifício ganhou dois novos pisos, por não ser classificado.

O resultado da intervenção é o renascimento como sétima unidade (89 quartos) da linha Collections Hotels , a marca topo de gama do grupo Pestana.

Cada um dos seis pisos recorre à decoração temática, inspirada nas especiarias e à expansão marítima portuguesa: os aromas do café, pimenta-rosa, canela ou anis circulam pelos corredores.

O grupo Pestana conta com 90 hotéis e pousadas, num universo de 106 unidades de alojamento e 11 mil quartos, em 15 países