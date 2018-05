Portugal com 5.ª maior subida nas emissões de CO2 provenientes de uso de energia

Portugal teve, em 2017, o quinto maior aumento de emissões de dióxido de carbono (CO2) provenientes do consumo de energia face ao ano anterior, sendo a média da União Europeia (UE) de 1,8%, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Segundo o gabinete de estatísticas da UE, a maior subida de emissões de CO2 provenientes do uso de combustíveis fósseis foi registada em Malta (12,8%), seguindo-se a Estónia (11,3%), a Bulgária (8,3%), a Espanha (7,4%) e Portugal (7,3%).

Apenas sete dos 27 Estados-membros para os quais há dados registaram recuos nas emissões de CO2: Finlândia (-5,9%), Dinamarca (-5,8%), Reino Unido (-3,2%), Irlanda (-2,9%), Bélgica (-2,4%), Letónia (-0,7%) e Alemanha (-0,2%), não havendo informação sobre a Suécia.

As emissões de Portugal representam 1,5% do total da UE, sendo a Alemanha o país com maior peso percentual (23%) e Malta com o menor (0,05%).

As emissões de CO2, nota o Eurostat, contribuem enormemente para o aquecimento global e representam cerca de 80% do total de gases com efeito de estufa na UE.