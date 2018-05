Imobiliário. Teixeira Duarte estreia-se no Texas

O programa de venda de 500 milhões de euros de ativos financeiros e imobiliários até ao fim de 2019 não interfere com o programa de promoção imobiliária da Teixeira Duarte (TD).

O braço imobiliário do conglomerado familiar tem na rampa de lançamento novos projetos residenciais em Portugal e Brasil e uma estreia marcada para os Estados Unidos.

Aqui, a cidade escolhida foi Dallas, a capital do Estado do Texas, por ser das metrópoles americanas "com melhores indicadores económicos e mais dinâmicas na geração de empregos e no crescimento populacional”.

O licenciamento dos empreendimentos residenciais Insignia e Infinity, ambos no bairro de Turtle Creek, estão concluídos e podem avançar.

A TD incorporara há três anos uma sociedade local que comprou depois os lotes de terreno. O grupo não fornece detalhes sobre os projetos.

Promoção residencial em São Paulo e Lisboa

Em São Paulo (Brasil) são três as operações em andamento, prevendo a TD o lançamento de dois novos projetos residenciais: o Quartier Brooklyn, com 124 apartamentos na zona sul da cidade da cidade e o Nilo, com 96 unidades, junto à Avenida Paulista.

Em Lisboa, n a zona de Benfica, vai arrancar o projeto residencial Villa Simões (48 mil metros quadrados acima do solo). Em Cascais, a antiga praça de touros acolherá habitações (80 apartamentos) e uma zona comercial.

Mais atrasado está a loteamento Vila Rio, na Póvoa de Santa Iria (17 hectares) que receberá 600 habitações, mais uma zona de comércio e serviços (32 mil metros quadrados).

Em Angola e Moçambique, a prioridade da TD é gerir o património edificado e escoar o stock em carteira.

Nas receitas de 2017, o ramo imobiliário pesou perto de 10% - 96,5 milhões de euros, uma redução suave (5%) face ao ano anterior. O resultado operacional (EBITDA) de 62 milhões registou uma queda acentuada (41%) que a TD explica pela redução dos ganhos ligados ao justo valor das propriedades.

Ainda assim, foi o negócio que mais contribuiu para o lucro operacional, seguido da construção (53 milhões) e retalho automóvel (26,5 milhões).

A nova ordem financeira não conduzirá à venda de nenhuma das sete unidades de negócio – todas apresentam uma exploração lucrativa. A TD alienara em 2017 as empresas de energia. A hotelaria foi a única em 2017 a melhorar (23%) o resultado operacional.

Despachar sem pressas

No relatório de 2017, o grupo apontava a cifra de 455 milhões como valor dos ativos alienáveis (os passivos associados somavam 350 milhões).

Participações na Lusoponte (7,5%), na Autoestrada do Baixo Tejo (9%), na sociedade do metro sul do Tejo (9%), na Companhia de Parques de Macau (15%) ou a sociedade que detém o centro comercial Cidade do Porto encontram-se na primeira linha de ativos a despachar.

Mas, o maior encaixe resultará da venda em bloco do Lagoas Park, parque empresarial em Oeiras com 14 edifícios que acolhem 100 empresas que, à semelhança de outros bens imobiliários, serve de garantia a financiamentos bancários.