Estados Unidos querem reduzir para metade défice comercial com a China

As duas maiores economias do mundo procuraram uma base de entendimento que evite a escala da guerra comercial. Estados Unidos querem cortar o défice comercial em 200 mil milhões de dólares.

Representantes dos Estados Unidos e da China entraram esta sexta-feira no segundo dia negociações sobre o comércio bilateral, em Pequim. É uma tentativa para as duas maiores economias mundiais estabelecerem uma base de entendimento que evite tensões comerciais e uma escalada na aplicação e tarifas na importação de produtos..

Do lado americano, cabe ao secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, expor as exigências da administração Trump e pedir ao seu interlocutor, o vice-primeiro-ministro Liu He, que Pequim corrija práticas comerciais desleais, lesivas dos interesses dos Estados Unidos.

Défice comercial

Na origem da cruzada americana, está o enorme défice comercial com a China, avaliado (2017) em 375 mil milhões de dólares ( 313 mil milhões de euros).

Numa mensagem através do twitter, o correspondente em Pequim do Wall Street Journal relatou que os Estados Unidos querem que a China reduza o seu saldo comercial até 2020 em, pelo menos, 200 mil milhões de dólares (167 mil milhões de euros). O correspondente citava um documento da delegação chinesa.

A posição inicial de Donald Trump apontava para uma redução anual do défice comercial de 100 mil milhões de dólares por ano.

Na agenda americana está também a reivindicação de que Pequim não agrave as tarifas sobre os produtos agrícolas nem retalie através de uma política restritiva de investimento no país.

Antes da chegada de Mnuchin à capital chinesa Trump twitara: “A nossa grande equipa está na China para negociar condições equitativas para o comércio! Estou ansioso para estar com o presidente Xi Jinping, num futuro não muito distante. Nós sempre teremos uma boa (ótima) relação!”

Esta sexta-feira Steven Mnuchin limitou-se a declarar à imprensa que o diálogo entre as duas partes “estava a correr muito bem”.