Estado recebe 525 milhões de euros de dividendos do Banco de Portugal

O Banco de Portugal (BdP) registou um resultado de 656 milhões de euros em 2017. Este resultado permite a distribuição de dividendos ao Estado no valor de 525 milhões de euros. Em 2016 o Estado arrecadou 352 milhões do supervisor da banca.

Em 2017 os ativos sob gestão do BdP diminuíram 3,5 mil milhões de euros para 21,1 mil milhões de euros, em parte pela redução das responsabilidades para com o Eurosistema. O que resultou de decréscimos da carteira de negociação em moeda estrangeira e da carteira em euros. Também se verificou uma queda da carteira em ouro, por via da evolução negativa da preço.

Em conjunto, o imposto e os dividendos ascenderam a 797 milhões em 2017, o que compara com 561 milhões em 2016. Entre 2013 e 2017 o somatório de imposto e dividendos pagos pelo BdP ao Estado somam 2,3 milhões de euros.

As provisões para riscos gerais diminuíram 520 milhões de 2016 para 2017, totalizando 3,7 mil milhões.

Já os gastos administrativos subiram de 183 milhões para 208 milhões de euros. Para isso contribuiram os gastos relacionados com reformas antecipadas (10,5 milhões), que passaram a ser reconhecidos nos resultados. No total saíram 68 trabalhadores que atingiram o direito a reforma.

Para a subida dos gastos pesou também a assessoria jurídica e financeira ao processo de venda do Novo Banco e a medida de Resolução sobre o BES no valor de 7 milhões de euros. Em 2017 passou a ser o BdP a suportar estes gastos.