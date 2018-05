Empresários do Nordeste Transmontano defendem IRC de 0% num “choque fiscal”

Os empresários do Nordeste Transmontano concordam com a redução do IRC à taxa de 0%, mas defendem que esta medida devia ser "permanente" e incluída num "choque fiscal" que beneficiasse as empresas do Interior.

Para a presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Bragança, Maria João Rodrigues, esta medida deverá abranger a criação de novas empresas, e consequente criação de postos de trabalho, que ajudem a fixar o maior número de pessoas nos territórios do interior.

"Só com estas medidas se pode combater a saída de jovens licenciados no Instituto Politécnico de Bragança, o que retira ativos de valor acrescido à região, exemplificou.

A dirigente defende, ainda, que este tipo de incentivos deve ser alargado às empresas inovadoras já existentes no território.

Movimento pelo Interior reunido em Viseu

Esta proposta surge no mesmo dia em que o Movimento pelo Interior se reúne em Viseu, pela última vez antes de apresentar publicamente o seu pacote de medidas, já no próximo dia 18 deste mês. Recorde-se que uma das propostas mais emblemáticas também tem a ver com o IRC, mas de 12,5%.

Já em matéria de IRS, o Movimento - liderado por Miguel Cadilhe, Álvaro Amaro, Silva Peneda e Jorge Coelho, entre outros políticos, autarcas e ex-governantes - aponta para uma taxa de 205 para quem se fixar no interior.

Jorge Coelho diz que o Movimento se extingue logo a seguir à apresentação pública das propostas e que, depois, "a bola passa para o poder político".

O mesmo responsável garante que "se isto não mudar com estas medidas, então nunca se vai mudar coisa nenhuma". E nota que se trata de uma iniciativa com o alto patrocínio do Presidente da República.

UGT também quer taxa de 0% para o IRC

Durante as comemorações do 1.º de Maio, o secretário-geral da UGT, Carlos Silva, defendeu a redução do IRC à taxa de 0% durante um período inicial de três anos, para garantir a atração de empresas para o Interior.

Uma medida que, segundo Carlos Silva, teria como contrapartida a criação de empregos e a contratação ser feita sem termo.

"Seria uma boa medida, mas a isenção teria que ser permanente ou, pelo menos, proporcional ao atraso da região. Temos que apurar quantos anos a nossa região está atrasada em relação ao resto do país e se forem, por exemplo, 15 anos, então as medidas devem vigorar por 15 anos", frisou.

Por seu lado, o presidente da Associação Comercial e Industrial do Concelho de Miranda do Douro (ACIMD), César João, disse à Lusa que concorda com a redução da taxa de IRC nos três primeiros anos das empresas para 0%.

"No entanto, esta medida tem efeito nulo, ou quase nulo, uma vez que as empresas nos primeiros anos de vida têm resultados negativos, logo estamos a falar de zero incentivos", vincou o dirigente raiano.

Interior vai puxar pelo resto do país

Para César João, os incentivos para atrair empresas para o Interior têm de ser equacionados de uma forma mais vasta e abrangente, defendendo que não precisa de "benesses fiscais" para se desenvolver, "só precisa do que é dele por direito".

"Assim, é preciso dar ao interior os fundos estruturais que são nossos, não obstaculizem os licenciamentos, agilizem os financiamentos e, dentro de alguns anos, está o Interior a puxar pelo resto do país. Lembro que o Interior esta mais próximo da Europa que o resto do país", concluiu o também empresário.