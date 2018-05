Altice volta-se para o Norte. Alexandre Fonseca apanha a onda da "descentralização"

Durante três dias, a Comissão Executiva da Altice mudou-se para o Porto. A hora é de "política de descentralização" e de "proximidade territorial", explica o presidente da empresa, Alexandre Fonseca.

Quarta-feira, para apresentar o novo serviço Meo By, a empresa, patrocinadora do FC Porto, escolheu como palco o Estádio do Dragão. Quinta-feira, assina em Matosinhos um protocolo com a Direção Geral de Educação para o desporto escolar e junta individualidades e empresários num hotel do Porto, com o objetivo de apresentar a sua estratégia para o país, para a economia e para a cidade e reafirmar a liderança da marca no sector das telecomunicações. Ao terceiro dia, ainda no Porto, reúne a sua comissão executiva.

Depois de estar debaixo de fogo na sequência dos incêndios do ano passado, a Altice garante que o investimento na reposição das ligações, serviços e rede nas zonas afetadas está concluído. No entanto, há situações em que o agendamento com os clientes para a instalação do serviço terá de ser no Verão, nas férias, porque há emigrantes que só nessa altura estão nas suas casas, acrescenta Alexandre Fonseca.

Mas neste momento , as atenções da empresa de telecomunicações estão concentradas no Meo By, uma oferta 100% digital em que o cliente gere diretamente os seus serviços via internet, Na visão de Alexandre Fonseca este é "mais um passo para transformar o sector das telecomunicações" e promete libertar os clientes da fidelização, oferecendo um pacote modular e personalizado, à medida de cada um, com mais de 16 mil combinações disponíveis e abertura para alterações a cada 30 dias.

"O meu Meo sou eu que faço" é o mote da campanha publicitária que acompanha, a partir de hoje, o lançamento do novo serviço e conta com participações de Carolina Deslandes (cantora), Danilo Pereira (futebolista), Kikas (surfista) , Windoh (youtuber) e da robô Sophia, protagonista da última campanha da marca, ao lado de Cristiano Ronaldo.