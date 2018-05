Zona Euro. Inflação abranda em abril

A taxa de inflação anual da zona euro em abril situou-se nos 1,2%, abaixo dos 1,3% registados em março, indica a estimativa rápida do Eurostat.

O setor da energia protagonizou a maior subida : 2,5% em abril, contra 2,0% em março. Foi seguido pela alimentação, álcool e tabaco, também nos 2,5%, mas que compara com 2,1% de março, informa o gabinete de estatística da União Europeia.

Em sentido contrário, nos serviços, a taxa foi de 1,0%, em baixa quando comparada com os 1,5% de março.

A inflação subjacente - excluindo as componentes mais voláteis do índice, a energia, alimentação, álcool e tabaco - caiu para 0,7% em abril depois de ter registado 1% no mês anterior.

As estimativas do organismo de estatísticas da União Europeia confirmam a cautela defendida por Mario Draghi na semana passada depois da reunião de política monetária do Banco Central Europeu. O presidente do banco central referiu, então, que a trajetória da inflação em direção à meta de 2% continua a não ser convincente, apontando para uma inflação anual em 2018 de 1,5% na zona euro.