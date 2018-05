Impresa baixa prejuízos em 77,1% para 632,8 mil

Os prejuízos da Impresa caíram para 632,8 mil euros no primeiro trimestre deste ano, uma redução de 77,1% face a igual período em 2017. A melhoria deve-se à descida de custos, num período marcado pela venda das revistas do grupo à Trust In News

A Impresa, proprietária do Expresso e da SIC, viu os resultados líquidos melhorarem, passando de 2,8 milhões de euros negativos no primeiro trimestre de 2017 para menos 633 mil euros em março deste ano.

A dívida remunerada líquida reduziu-se em 6 milhões de euros para 185,6 milhões de euros.

O EBITDA consolidado do 1º trimestre de 2018 atingiu os 1,8 milhões de euros positivos, o que representa uma melhoria (+2,2 milhões de euros) face ao EBITDA negativo de 390,1 mil euros, registado no período homólogo de 2017.

Já as receitas do Grupo Impresa, atingiram 39,2 milhões de euros, o que representa uma ligeira descida (-0,3%) face ao volume de negócios do primeiro trimestre do ano passado.

A SIC terminou o primeiro trimestre de 2018 com uma média de 17,6% de share, mantendo a liderança do target comercial no horário nobre, com 21,3% de share.

A SIC Notícias destacou-se, mais uma vez, como canal líder de informação, com 1,7% de share, e a SIC Mulher teve a melhor audiência da sua história, atingindo 1% nos primeiros três meses de 2018.

O Expresso continua a ser o jornal mais vendido em Portugal, com uma média de cerca de 92,5 mil exemplares vendidos, segundo dados da APCT, no período entre janeiro e fevereiro de 2018.

A aposta que tem vindo a ser feita na área do digital reflete-se no total das receitas digitais provindas da publicidade e circulação, representando atualmente 21,7% do total do volume de negócios da área publishing.