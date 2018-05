Fibroglobal pode ter de devolver 3,1 milhões de euros

Anacom propõe uma descida de até 66% nos preços praticados pela Fibroglobal, rede de fibra ótica da zona rural do centro do país. E fez contas que apontam para que haja um sobrefinanciamento da rede, o que poderá levar a um reembolso de 3,1 milhões

A Autoridade Nacional das Comunicações - Anacom propôs que os preços praticados pela Fibroglobal "deverão descer em média entre 30% e 66%, consoante os tipos de acesso, por forma a garantir a sua manutenção em níveis razoáveis e não discriminatórios", diz o regulador liderado por João Cadete de Matos.

Aumenta a pressão sobre a Fibroglobal, empresa que construiu com apoio de fundos comunitários a rede de fibra ótica da zona rural do centro do país e dos Açores. "A Anacom concluiu a análise dos preços das ofertas grossistas suportadas em redes de alta velocidade rurais e propôs ao Governo a redução de preços das ofertas da Fibroglobal", lê-se num comunicado divulgado esta quinta-feira pelo regulador.

"Na opinião da Anacom, uma diminuição do preço das ofertas da Fibroglobal propiciará uma maior utilização dessas ofertas por parte de outros operadores retalhistas para além da MEO, permitindo-lhes chegar ao mercado de grande consumo, potenciando a concorrência e o investimento. Criam-se, assim, condições para que os cidadãos das áreas abrangidas tenham acesso a novas ofertas retalhistas e a melhores serviços a preços competitivos", esclarece.

Fundos comunitários em causa

Tal como já estava previsto a Anacom aprovou também a análise sobre eventuais sobrefinanciamentos nos contratos relativos às redes de alta velocidade rurais, no âmbito dos quais a Fibroglobal recebeu apoios de fundos comunitários na ordem dos 40 milhões de euros.

"Nesta análise conclui-se pela existência de sobrefinanciamento nos contratos celebrados com a Fibroglobal, relativos às zonas Centro e Açores. Os resultados dos montantes de reembolso apurados rondam 3,1 milhões de euros", diz o regulador.

A Anacom acrescenta que propôs ao "Estado português que remeta os resultados desta avaliação às autoridades de gestão dos fundos comunitários usados no financiamento das redes, para que sejam devolvidos a essas entidades os montantes de sobrefinanciamento apurados".

"No que respeita aos contratos celebrados com a DST-N e DST-A&A, relativos às zonas Norte e Alentejo e Algarve, a análise efetuada permitiu concluir pela ausência de situações de sobrefinanciamento", sublinha o regulador.