54 mil vão a Lisboa pela Airbnb para a Eurovisão

A Airbnb, plataforma mundial de reservas em alojamentos privados, registou 54 mil reservas em Lisboa na semana em que decorre a Eurovisão, de 8 a 12 de maio, o que representa um aumento de 83% face ao mesmo período do ano passado.

"Este aumento não é propriamente uma surpresa, uma vez que a Airbnb tinha já revelado que as pesquisas de casas na plataforma aumentaram 42%, deixando apenas 15% de todos os anúncios de alojamento disponíveis para reserva no mês anterior ao festival", refere a Airbnb em comunicado.

Reserva típica é de €65 por noite

Na semana em que decorre a Eurovisão em Lisboa, "a reserva típica na plataforma Airbnb inclui dois a três hóspedes que ficarão na capital portuguesa por seis noites e que pagarão uma tarifa média por quarto por noite de cerca de €65", adianta ainda a plataforma.

Apesar do festival da Eurovisão ser "essencialmente um fenómeno europeu", a Airbnb constata que a nacionalidade dos turistas a visitar Lisboa durante este evento "é verdadeiramente global".

França está em primeiro lugar entre as origens dos turistas que reservaram alojamentos na Airbnb neste período, seguida do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Alemanha e de Espanha. Destaque também para o volume de reservas de viajantes do Brasil, Holanda, Canadá e Itália. "A Austrália, que tem sido um país convidado do Eurofestival desde sua edição de 2015, ocupa o 10º lugar nesta lista", adianta ainda a Airbnb.