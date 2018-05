Orçamento da UE. Corte de 6% nos fundos comunitários da política de coesão

A Comissão Europeia apresentou hoje a sua proposta de orçamento para a União Europeia (UE) para o pós-2020 e esse chamado quadro financeiro plurianual (QFP) para o período 2021-2027 traz cortes nos envelopes financeiros das tradicionais políticas de coesão e política agrícola comum (PAC).

Como o comissário europeu responsável pelo orçamento, o alemão Günter Oettinger, acaba de explicar ao Parlamento Europeu, estão em causa cortes na ordem dos 6% na política de coesão e 5% na PAC, dos quais 4% nos pagamentos diretos aos agricultores.

A Comissão Europeia justifica estes cortes com a descida das receitas devido ao Brexit e à subida das despesas devido às novas prioridades relacionadas, por exemplo, com o combate ao terrorismo, migrações, proteção das fronteiras ou indústria da defesa.

Em termos globais, a Comissão propõe um orçamento de longo prazo de 1,135 biliões de euros de autorizações (a preços de 2018) para o período de 2021 a 2027, equivalente a 1,11 % do rendimento nacional bruto (RNB) da UE27.

Sem estes e outros cortes noutras políticas europeias – o número de programas europeias vai passar dos atuais 58 para 37 no futuro -, o orçamento europeu duplicaria para 2% do RNB e arriscaria “ser rejeitado por todos os Estados-membros”, como explicou o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker.

Recorde-se que, nos últimos meses, os Estados-membros que beneficiam dos tradicionais fundos comunitários foram confrontados por Bruxelas com três cenários: ou um corte de 30%, ou um corte de 15% ou, na melhor das hipóteses, a manutenção dos atuais níveis de despesa da política de coesão e da PAC. Só estas duas políticas consomem 72% do atual orçamento europeu para 2014/2020.

São estas duas políticas que financiam os fundos comunitários que chegam a Portugal, seja os “milhões” para ajudar os agricultores, seja os “milhões” para apoiar o desenvolvimento das regiões portuguesas através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional, do Fundo Social Europeu e do Fundo de Coesão.

O acordo que o governo português e o principal partido da oposição, PSD, assinaram no passado dia 18 de abril visou unir esforços para lutar pela manutenção dos envelopes financeiros que Portugal recebe ao abrigo destas duas políticas. Nesse acordo sobre a posição preliminar de Portugal sobre o próximo quadro financeiro plurianual da União Europeia, governo e PSD defendem, quer para a política de coesão, quer para a PAC, uma dotação nunca inferior ao atual envelope para 2014/2020.

No Parlamento Europeu, a eurodeputada Maria João Rodrigues (PS) pediu que a política de coesão "não seja sacrificada" e o eurodeputado José Manuel Fernandes (PSD) defendeu a manutenção das atuais verbas da política de coesão e da PAC.

No atual quadro comunitário Portugal 2020, €22 mil milhões de fundos comunitários vêm da política de coesão, sobretudo através do Fundo Europeu do Desenvolvimento Regional (€11 mil milhões), do Fundo Social Europeu (€8 mil milhões) e do Fundo de Coesão (€3 mil milhões). Ao abrigo da PAC, Portugal recebe atualmente cerca de €8 mil milhões.