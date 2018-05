Lucro dos CTT cai para quase metade penalizado por serviços financeiros

Os resultados do primeiro trimestre dos CTT surpreenderam pela negativa. O lucro cai para 5,4 milhões de euros arrastados pelo forte recuo das receitas dos serviços financeiros e pela quebra do correio tradicional, com especial destaque para o correio endereçado.

O lucro dos CTT caiu quase metade (48,2%) no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2017, fixando-se nos 5,4 milhões de euros, contra 10,3 milhões de euros em março de 2017. anunciaram esta quarta-feira os Correios de Portugal.

Os rendimentos dos serviços financeiros, os clássicos certificados do Tesouro, decresceram 37%, ao passarem de 2,25% para 1,38%, com as receitas a caírem de 15,6 milhões de euros no primeiro trimestre de 2017 para 9,8 milhões de euros este ano. Pode ler-se no comunicado que o tráfego endereçado recuou 9,1% para 185,2 milhões de euros e o não endereçado caiu 6,6% para 100,3 milhões de euros.

Nota positiva para o Banco CTT que, apesar de ainda não ser rentável, viu as receitas operacionais crescer 28,8% para 5 milhões de euros. E também para o serviço Expresso e Encomendas que cresceu 21,8% para 36,5 milhões de euros.

Os rendimentos operacionais mantiveram-se no mesmo nível que nos primeiros três meses de 2017, nos 176,9 milhões de euros, "resultado do crescimento das áreas de negócio Expresso e Encomendas (que inclui a incorporação da Transporta) e Banco CTT", sublinham os Correios em comunicado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) reportado diminuiu 26% para 18,4 milhões de euros, enquanto o recorrente decresceu 18,9% para 22,7 milhões de euros, no período em análise.

Os gastos operacionais cresceram 4,3% para 158,5 milhões de euros. Nesta rubrica os gastos com pessoal aumentaram 1,3% para 89,7 milhões de euros.

“Este trimestre foi caraterizada por um EDITDA sólido, penalizado na comparação pela sazonalidade da Páscoa”, afirma Francisco Lacerda, presidente dos CTT. E acrescenta: “o plano de transformação segue a bom ritmo, excedendo as expetativas iniciais”.

Payshop ajuda

Os rendimentos operacionais do Banco CTT atingiram os cinco milhões de euros no primeiro trimestre, uma subida de 28,8% face aos primeiros três meses de 2017, ajustado pelo efeito da transferência da Payshop.

Os resultados alcançados neste trimestre pelo banco, sublinham os Correios, "continuam a evidenciar a sólida performance operacional com um crescimento dos depósitos de clientes para cerca de 665 milhões de euros (+100,7%), da carteira de crédito para 114 milhões de euros (+365%) e da oferta do cartão de crédito, perfazendo mais de 53 mil cartões colocados".

O Banco CTT, com dois anos de atividade, chegou aos 300 mil clientes e 255 mil contas de depósitos à ordem, um crescimento de 124% face ao período homólogo do ano anterior. Estava presente em 211 lojas no final do primeiro trimestre.