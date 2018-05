Famalicão procura uma cara nova

Famalicão está à procura de uma cara nova. É assim que o concelho anunciou a abertura do concurso público para a conceção da sua nova identidade gráfica, orgulhoso de apresentar a melhor balança comercial do país, com um saldo positivo de 919 milhões de euros, e muito mais.

Afinal, este é o terceiro concelho mais exportador de Portugal, contribuindo com 1,9 mil milhões de euros para o campeonato das exportações nacionais. Assume o título de "capital da indústria têxtill", reunindo empresas como a TMG, Salsa, Tiffosi e Riopele para somar um volume de negócios de 771 milhões neste sector. E é multisetorial.

Tem na fileira automóvel negócios de mais de mil milhões de euros, dos quais 905 milhões são relativos a vendas no exterior, e pesos pesados como a Continental. No sector agroalimentar, avaliado em mais de 300 milhões de euros, junta referências como a Vieira de Castro, a Primor ou a Porminho, Na metalomecânica, o concelho fatura mais 246 milhões de euros, 151 milhões dos quais no exterior.

Com 130 mil habitantes e um lugar garantido no ranking dos 20 maiores municípios do país, esta foi a terra onde Camilo Castelo Branco passou a fase final da sua vida, como mostra a Casa Museu do escritor, integrada na rede municipal de 13 museus do concelho.

Mas estas são apenas algumas pistas que quem quiser criar a nova imagem de Famalicão deve considerar. O objetivo da equipa autárquica liderada por Paulo Cunha ao lançar este concurso é mesmo "ser surpreendida" pelas propostas e, ao mesmo tempo, "olhar para o resultado final e dizer: Isto é mesmo a nossa cara".

Assim, a autarquia procura "promover a atratividade (nacional e internacional) de Vila Nova de Famalicão e o reforço da sua identidade e da autoestima dos que residem e trabalham no concelho, através de uma nova imagem visual do território e simultaneamente do Município, baseada na estratégia para o desenvolvimento do concelho, e proporcionadora das mais diversas aplicações e desenvolvimentos", explica a presidência da Câmara em comunicado.

E quanto vale a nova cara de Famalicão: o vencedor do concurso recebe 35 mil euros para desenvolver e disponibilizar os diversos produtos que constituem o manual da identidade gráfica, normas gráficas e visual completo a adotar pelo município.

Até lá, vigora como imagem de Famalicão a esfera concebida por César Augusto Simões em 2005, por altura das comemorações dos 800 anos da fundação do concelho, inspirada na tradição cultural ligada à literatura portuguesa e a Camilo Castelo Branco, nos monumentos milenares espalhados por todo o concelho, nos traçados que ligam as várias cidades contíguas ao Município, na encruzilhada de caminhos, que deram origem à povoação de Famalicão, sem esquecer o Caminho de Santiago.