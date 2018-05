Banco central dos EUA adia para junho subida dos juros

O Comité de Política Monetária da Reserva Federal norte-americana (Fed) não mexeu na política monetária na reunião desta terça e quarta-feiras. Os mercados de futuros apontam para uma subida da taxa diretora na próxima reunião em junho. Juros da dívida dos EUA desceram após publicação do comunicado da Fed

A Reserva Federal norte-americana (Fed), o banco central dos Estados Unidos, decidiu, por unanimidade, manter esta quarta-feira o quadro de política monetária. A taxa diretora mantém-se no intervalo de 1,5% a 1,75%, depois da decisão de subida em 25 pontos-base tomada na reunião anterior de março, a primeira chefiada por Jerome Powell.

A expetativa de uma segunda subida desloca-se, agora, para a reunião de junho. No mercado de futuros, a decisão de nova subida de 25 pontos-base na taxa diretora tem, agora, uma probabilidade de 95,3%, acima da registada antes da divulgação das decisões da reunião desta semana.

No comunicado publicado depois da reunião de dois dias, o Comité de Política Monetária concluiu que o horizonte para a inflação nos EUA nos próximos doze meses "aproxima-se de 2%", uma das metas da política monetária o que justifica o prosseguimento da subida das taxas diretoras.

O que contrasta com o que era referido no comunicado da reunião de março,onde o comité referia que a inflação continuava abaixo de 2%. Os banqueiros centrais estão, agora, mais confiantes sobre o andamento do processo de reflação (subida da inflação). A inflação subjacente (excluindo as componentes mais voláteis da energia e alimentação) subiu de 1,6% em fevereiro para 1,9% em março, segundo os dados divulgados esta semana.

No entanto, os banqueiros centrais retiraram do comunicado desta quarta-feira a menção de que "a perspetiva económica se fortaleceu nos meses recentes".

A primeira reação nos mercados foi a descida dos juros da dívida norte-americana. Na maturidade a 10 anos, depois de um pico durante a sessão de hoje em 2,996%, reaproximando-se do limiar psicológico de 3%, os juros desceram para 2,96% no mercado secundário. A 2 anos, os juros, depois de um máximo de quase 10 anos registado hoje, acima de 2,5%, desceram ligeiramente.