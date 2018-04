Uma nova etapa para os fundos comunitários

O primeiro hotel da marca Memmo — o Memmo Baleeira — abriu em 2008 em Sagres, no Algarve, com a ajuda de fundos comunitários europeus, na altura do Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN). O sucesso foi notório e levou a que a marca se expandisse para Lisboa, onde abriu duas unidades, uma em Alfama e outra no Príncipe Real.

Agora, dez anos depois de Sagres, a marca Memmo decidiu concorrer de novo aos fundos comunitários — cujo programa se chama Portugal 2020 desde 2014 — para combater a sazonalidade e aumentar o número de turistas no inverno. Para isso, tem de fazer obras nos quartos e em algumas das infraestruturas interiores que vão custar €1,7 milhões, um montante que, apesar do êxito da empresa, não seria fácil de conseguir sem um apoio comunitário de pouco mais de €1 milhão.

A certeza desta relevância dos fundos no negócio foi dada pelo CEO da Memmo, Rodrigo Machaz, um dos convidados da segunda sessão dos debates Empresas Mais Fortes, organizados pelo Expresso e pelo Banco Santander, desta vez com o tema “Maximizar os Fundos Comunitários”.

Mas a Memmo é apenas um exemplo de uma empresa que teve o apoio de fundos europeus. Há muitas outras — quase 23.500 —, de áreas distintas e com montantes recebidos muito diferentes (ver caixa de pontos). E muitas, se não a maioria, não teriam feito o que fizeram sem estes apoios. É, aliás, um dos princípios base do Portugal 2020, ou seja, “apoiar projetos que tragam valor acrescentado ao que temos e algo que vá além do que as empresas fazem”, comenta o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, também ele um dos convidados do encontro que decorreu na terça-feira. É precisamente este princípio que o Governo quer manter na nova fase que agora se inicia para os fundos comunitários, mas sabendo que é necessário fazer algumas afinações no processo.

Ir além da reprogramação

O Portugal 2020 está, neste preciso momento, a ser reprogramado. Estão a definir-se quais os tipos de projetos e as regiões que são prioritárias para receber tais apoios. Um trabalho que, de acordo com o secretário de Estado, deverá estar pronto “no segundo semestre deste ano”.

Mas há outro trabalho a fazer: maximizar esses apoios. Não só em termos quantitativos, ou seja, arranjar mais dinheiro para apoiar mais e maiores projetos, mas também em termos qualitativos, isto é, o tipo de investimento que se apoia tem de ser mais criterioso e tem de ser direcionado para projetos que, de facto, tenham impacto na economia nacional. Esta é, pelo menos, a visão dos participantes no debate.

“Quando olho para o nome da conferência, penso em maximizar a eficácia dos fundos, não o acesso a quem quer que seja. Os fundos são estruturais para acelerar a transformação estrutural, não para se substituírem à conjuntura”, diz o economista e consultor estratégico da EY Augusto Mateus. Para ele, estes fundos são para apoiar projetos que ajudem a “mudar o país”. E é por isso que sugere que se faça “uma afetação dos recursos a objetivos e não por regiões” ou ainda que sejam apoiados “menos projetos”.

Já Rodrigo Machaz concorda que está na altura de diversificar. “Por exemplo, no Algarve seria não apostar só no sol e na praia, mas na indústria. Porque é que não podemos ir buscar uma Quicksilver [marca de produtos para surf] para fazer uma fábrica de pranchas?”, questiona. E o mesmo pensa o presidente da CCDR Norte, Fernando Freire de Sousa. “O potencial da economia do mar é enorme, mas há muito poucos projetos”, nota. Além disso, comenta o responsável das linhas protocoladas do Santander, Manuel Póvoas, “devia haver também um consenso com a oposição sobre quais os principais projetos a apoiar”, para depois não haver alterações sempre que há mudança de Governo.

Nelson de Souza diz partilhar desta mesma ambição, que é importante maximizar a qualidade dos apoios entregues. Contudo, reitera que, no próximo programa, pretende manter o ritmo e a rapidez das empresas apoiadas pelos fundos. “Na reprogramação da segunda fase, o objetivo é manter o ritmo de investimento feito até agora, e principalmente em 2016 e 2017, e garantir um apoio empresarial nunca inferior a €5 mil milhões entre o momento atual e o fim do programa”, diz.

E é por isso que quer um maior apoio da banca. A ideia é simples, mas para a explicar é preciso voltar ao início. Os apoios comunitários são uma espécie de empréstimo com condições mais vantajosas, e, como tal, as empresas que os recebem têm depois de os ir pagando ao longo dos anos com os rendimentos do negócio, que, à partida, terá crescido com o dinheiro que receberam. E nesse empréstimo há duas partes: uma que tem de ser reembolsada e outra que é não reembolsável, que não tem de ser paga se a empresa em questão cumprir certos requisitos, como a criação de empregos.

Ora, o que o Governo quer é que a banca dê mais dinheiro na parte reembolsável mas permitindo que as empresas tenham as mesmas condições que teriam se o dinheiro viesse todo dos apoios comunitários. “O objetivo é alavancar mais os nossos recursos e, assim, apoiar projetos com maior volume de investimento”, conclui o secretário de Estado.

NUNO FOX

Números e empresas dos fundos

O hotel Memmo Baleeira é um exemplo de uma empresa que recorreu, já por duas vezes, aos fundos comunitários. Mas há mais, como o hotel A Brasileira, no Porto, que recebeu um total de €6,8 milhões em fundos.

A empresa de almofadas de praia chamada Caia — Beach Pillows é outro caso. Recebeu cerca de €111 mil. A GoZero, uma empresa de aluguer de scooters elétricas, é outro exemplo, tendo sido apoiada em €219 mil.

Até agora, foram submetidas 30 mil candidaturas, das quais 40% foram aprovadas.

Foram aprovados investimentos no valor de €8 mil milhões, que foram apoiados com €4 mil milhões pelo Portugal 2020.

Dos €8 mil milhões de investimento, €1,4 mil milhões são para ações de internacionalização das PME.

Receberam apoios mais de 12 mil empresas, das quais cerca de oito mil nunca tiveram apoios no âmbito dos fundos comunitários.

Qual é o impacto dos apoios europeus?

“Neste quadro comunitário de apoio, o investimento territorial e municipal teve uma série de restrições e de pré-condições que foram tornadas obrigatórias pela Comissão Europeia e o investimento empresarial arrancou mais depressa e com uma maior dinâmica. Hoje temos mais de 18 mil projetos candidatos, dos quais os empresariais são mais de 2/3 disso. Ainda assim, e apesar de entender que será relevante analisar de forma detalhada o lado quantitativo destes apoios, diria que há um aproveitamento total dos fundos. Estamos a meio do percurso do Portugal 2020 e o investimento empresarial já tem uma taxa de compromissos superior a 100%, o que significa que a procura por investimento em empresas já excede o que estava consignado em dotações no acordo parceria [Portugal 2020]. Portanto, a dinâmica é muito relevante. E isto é verdade tanto no conjunto do sistema como no Norte, que é a região empresarial mais dinâmica do país e, portanto, desse ponto de vista, é evidente que seja também das que têm uma procura mais relevante por estes fundos.”

Fernando Freire de Sousa

Presidente da CCDR-Norte

“Gostava que Portugal não tivesse de continuar a ter acesso a estes fundos porque era sinal de que estávamos mais desenvolvidos. Estes fundos são um privilégio dado às economias menos desenvolvidas e o objetivo era que Portugal dispensasse estes fundos e eles se localizassem apenas em algumas regiões do país. Mas, no próximo ciclo, que vai até quase ao fim da terceira década do século XXI, vamos precisar deles. Temos é de enfrentar uma rarefação de fundos por causa do ‘Brexit’ e o acesso aos fundos vai ser mais exigente e vamos ter de ser mais eficazes na sua aplicação. Se nos preocuparmos apenas com a utilização dos fundos, ou seja, se pensarmos ‘temos fundos, vamos fazer qualquer coisa’, essa não é a melhor maneira. A melhor forma é usar os fundos para desenvolver o país, os territórios, as sociedades e a economia. As empresas sabem aproveitar em parte, noutra não. Podemos melhorar a diversificação dos serviços e a colaboração entre empresas, entre empresas e clientes e entre empresas, clientes e políticas públicas.”

Augusto Mateus

Economista e consultor estratégico na EY-AM&A

“O essencial dos fundos está totalmente alocado às regiões da coesão, ou seja, Norte, Centro e Alentejo, e nessas regiões há interior e litoral. É preciso não fazer confusão com os conceitos e muito do que se tem falado carece de factualidade, é uma discussão estéril. Ninguém vai tirar das regiões de coesão para colocar em Lisboa e Porto porque isso é impossível materialmente. É certo que vamos reforçar o investimento público nos metropolitanos de Lisboa, Porto e Mondego, em Coimbra, mas isso vai fazer-se no âmbito do fundo de coesão com base na libertação de verbas que já tinham a mesma implantação geográfica. Não há desvio nenhum de verbas no apoio às empresas. Nas empresas, que foi o que aqui falámos, o balanço que fazemos é positivo, mas reiteramos o compromisso do Governo em manter toda esta dinâmica fortíssima de investimento privado que explica grande parte do sucesso que a economia portuguesa tem tido e no qual o Portugal 2020 muito se orgulha de ter dado o seu contributo.”

Nelson de Souza

Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão

“As empresas podem maximizar a sua atividade e os seus projetos candidatando-se a estes fundos e depois procurando a melhor forma de os financiar, e a mais correta e mais barata. O banco tem uma solução específica para os projetos do Portugal 2020, quer na área agrícola, na área da indústria, do comércio ou do turismo. Para esse efeito, o banco tem um conjunto de parcerias, como por exemplo o Turismo de Portugal, que facilitam e agilizam o acesso a linhas de crédito específicas. Por outro lado, temos uma oferta não financeira que tem a ver com serviço de aconselhamento financeiro para informar os clientes dos programas de incentivos que existem para apoiar os seus projetos. Estamos a falar sobretudo de PME, que são as que estão mais preocupadas com a gestão dos seus negócios e que precisam de mais aconselhamento sobre programas que não acontecem todos os dias, e nós tentamos levar os nossos clientes aos especialistas e sem qualquer custo.”

Manuel Póvoas

Responsável Linhas Protocoladas do Banco Santander

“Neste momento, estamos a ser apoiados pelo Portugal 2020 e o desafio, porque se trata de um hotel que abriu há 10 anos — mais especificamente o Memmo Baleeira, em Sagres, no Algarve — é melhorar o produto para tentar quebrar ao máximo a sazonalidade. Sabemos que o local onde está o hotel tem as suas particularidades. É conhecido pelo sol e praia, mas sentimos que há turismo o ano inteiro, o chamado turismo fora de época dos caminhantes, das pessoas que vão fazer trekking, que andam de bicicleta ou fazem observação de pássaros. O nosso objetivo é, com estes apoios comunitários, requalificar o produto, tornando os quartos mais quentes e mais confortáveis, já que era um hotel muito posicionado para o verão. Mas também criar novas infraestruturas no interior para que se viva o hotel no inverno, como piscinas interiores. Os fundos são para isto e traduzem-se em empréstimos com carências bonificadas ou próximas de zero ou mesmo a fundo perdido, se atingirmos os objetivos propostos. Isto permite-nos, com a operação do hotel, ir pagando esses investimentos. Se o fizéssemos nós era muito mais exigente. Além de que o risco é partilhado.”

Rodrigo Machaz

CEO do Memmo Hotels

Empresas mais Fortes

Pagar e receber a horas

O próximo debate do projeto do Expresso e do Banco Santander, que se realiza em maio, é sobre um dos principais obstáculos na tesouraria das empresas. “Pagar e receber a horas” estará em análise no terceiro dos seis encontros que, ao longo do ano, acontecem no “Empresas Mais Fortes”, que vai olhar para os desafios que condicionam as PME

Captar e formar talento

A aposta na formação é uma das determinantes para o êxito das empresas. Agora e no futuro. E será o tema nuclear do debate de junho

Financiar o crescimento e a inovação

Para concorrer nos novos mercados, as PME portuguesas são obrigadas a ganhar escala internacional. Para ganhar escala é preciso crescer e inovar. Sem investimento a tarefa torna-se mais difícil, como se irá perceber no encontro de setembro

Trabalhar no mercado global

A retoma mundial está a levar as empresas portuguesas a outras geografias. Os desafios que representam os novos mercados fecha, em outubro, o projeto. Assista aos debates através do Facebook Live do Expresso e participe enviando-nos perguntas

Textos originalmente publicados no Expresso de 28 de abril de 2018