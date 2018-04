Santander Totta lucra 130,5 milhões de euros de janeiro a março

O banco liderado por António Vieira Monteiro viu os lucros trimestrais aumentar 5 % face a igual período de 2017. O produto bancário cresceu 11% por via da margem financeira que subiu 35%.

A isso não é alheia a integração do Banco Popular, mas também o facto de "refletir a subida dos proveitos de crédito e a continuação da descida do custo dos depósitos".

O crédito total ascendeu a 41,5 mil milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 24,5%, face à março de 2017. O crédito à habitação subiu 12,5% e o crédito a empresas 46,1%. "No crescimento do crédito às empresas temos vindo a subir mas ainda estamos com uma procura pequena", referiu Vieira Monteiro.

Também os recursos de clientes registaram um aumento de 16,6%, com os depósitos a crescer 15%.

As comissões líquidas registaram um aumento de 10,2%. As imparidades ascenderam a 4,1 milhões de euros. O rácio de capital (CET1) situou-se nos 15,3%.