Rússia, Azerbaijão e Cazaquistão são os maiores fornecedores de petróleo de Portugal

A Rússia assumiu em 2017 a liderança nas importações portuguesas de petróleo, com 3,03 milhões de toneladas, mais 9,4% do que no ano anterior, segundo um balanço da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) agora publicado. O segundo maior fornecedor de petróleo a Portugal passou a ser o Azerbaijão, com 1,86 milhões de toneladas, seguido do Cazaquistão, com 1,67 milhões de toneladas.

No seu conjunto, aqueles três mercados preencheram 47% das importações portuguesas de petróleo, uma quota superior aos menos de 40% que tinham em 2016. A ascensão da Rússia, Azerbaijão e Cazaquistão tirou partido da acentuada queda das importações portuguesas de petróleo angolano, que afundaram de 3,5 milhões de toneladas em 2016 para 690 mil toneladas em 2017.

Paralelamente, outros dois países assinalaram crescimentos significativos nas suas vendas de petróleo para Portugal: o Brasil passou de 424 mil toneladas em 2016 para 1,36 milhões de toneladas em 2017, e a Guiné Equatorial disparou de 275 mil toneladas para 1,1 milhões de toneladas no mesmo período.

As importações provenientes da Arábia Saudita permaneceram estáveis em 1,5 milhões de toneladas, ao passo que as compras à Argélia recuaram, à semelhança do que aconteceu com os fornecimentos oriundos do México e do Iraque.

Os dados da DGEG mostram que em 2017 as importações da Rússia custaram a Portugal 1,15 mil milhões de dólares (948 milhões de euros), ao passo que as aquisições ao Azerbaijão ascenceram a 767 milhões de dólares (632 milhões de euros) e as do Cazaquistão ficaram em 676 milhões de dólares (557 milhões de euros). Ou seja, os três maiores fornecedores faturaram o equivalente a 2,1 mil milhões de euros com as necessidades petrolíferas portuguesas.

Por outro lado, o disparo nas compras ao Brasil e à Guiné Equatorial colocou as importações provenientes daqueles mercados em 487 e em 431 milhões de dólares, respetivamente.

Em 2017 Portugal importou 13,8 milhões de toneladas de petróleo (face a 14,2 milhões de toneladas em 2016), a um preço médio de 390 dólares por tonelada (contra 310 dólares em 2016), de acordo com a DGEG. As importações mais baratas vieram do Koweit (334 dólares por tonelada) e as mais caras do Noroeste da Europa (440 dólares).

Considerando o balanço entre importações e exportações de produtos energéticos, o país fechou 2017 com um saldo negativo (importador) de 3,84 mil milhões de euros, um agravamento de 19,3% face ao ano anterior.