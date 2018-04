A mão invisível do financeiro

Mais do que numa grande empresa, a área financeira é o coração de uma PME. A saúde contabilística determina não só a capacidade de operar no dia a dia mas também a viabilidade do negócio, a médio e longo prazo. Nas organizações de pequena dimensão é frequente não existir um departamento financeiro interno, com muitas empresas a recorrer ao outsourcing por uma questão de custos e de foco no core business do negócio.

No entanto, seja qual for a situação, a velocidade a que as empresas acumulam informação e o ritmo acelerado a que correm os negócios obrigam a uma atenção redobrada à vertente financeira. É por isso fundamental que os gestores façam um acompanhamento permanente das contas, quer através da consulta de relatórios produzidos de forma automática a partir de ferramentas de gestão e analítica quer através de uma relação de proximidade com o responsável pela gestão financeira. “Dentro de uma seguradora, a gestão financeira é de importância capital”, diz Carlos Suárez, CEO Deputy da Vitória Seguros. “Do meu ponto de vista, não pode ser mais importante, porque aqui está mesmo no topo”, acrescenta.

Sónia Nunes, administradora da Nucase, empresa que presta serviços de contabilidade e gestão, reconhece que o papel do contabilista ou responsável financeiro de uma empresa é muito distinto do que era há alguns anos. “Hoje tem a responsabilidade de acompanhar e adaptar os indicadores de desempenho da empresa para antecipar decisões que podem ser determinantes.” E esta é uma realidade transversal a grandes e pequenas organizações, complementa.

As novas exigências do mercado, a par com a introdução de tecnologias que permitem ir bem mais longe no tratamento de dados do que a ‘velhinha’ folha de cálculo, obrigaram também a uma reformulação da profissão. Atualmente, o contabilista ou técnico oficial de contas tem pela frente novos riscos, responsabilidades e desafios que obrigam a um reforço de conhecimentos, nomeadamente no acompanhamento da evolução tecnológica.

Quase metade (43%) das empresas inquiridas por um estudo do Expresso e da GfK asseguram disponibilizar os indicadores financeiros a quem lidera, com vista a tomar decisões rápidas e eficientes. “Mais do que ganhos competitivos, diria que conseguimos, na seguradora, níveis de solvência que não podemos descurar”, salienta Carlos Suárez. A esta percentagem juntam-se outros 36% que, apesar de ainda não disporem de todos os instrumentos necessários a uma eficaz tomada de decisão, estão a fazer gradualmente esta aposta. Isto permite concluir que, na sua maioria, as PME nacionais estão conscientes da importância da tecnologia e das ferramentas de suporte à decisão para fazer crescer os seus negócios. Ainda de acordo com o mesmo estudo, a preparação das empresas é mais notória no sector do retalho, no qual 58% das empresas admitem estar bem apetrechadas.

Análise de risco

Num sector distinto, o do comércio e serviços, a Nucase apresenta uma experiência semelhante. A empresa usa o software de gestão, “parametrizado para dar informação em tempo real nos indicadores que consideramos mais relevantes”, explica Sónia Nunes. Modelo que replica para a prestação de serviços a terceiros. “Como temos todos os indicadores financeiros e económicos que nos permitem monitorizar a cada momento o desempenho da nossa empresa e também daquelas a quem prestamos o mesmo serviço, conseguimos melhorar a rentabilidade e ajudar na tomada de decisões”, acrescenta.

Opinião diferente é a de Luís Pedro Martins, CEO da Zaask, plataforma de serviços. Mais do que a tecnologia utilizada, acredita “que a mais-valia está na qualidade dos gestores em analisar e tirar melhores conclusões, para depois tomar melhores decisões. Ai é que está a diferenciação”. Carlos Suárez concorda: “A boa gestão não tem a ver com a tecnologia mas com os princípios, sendo certo que com as TI a gestão é mais rápida e pode ser mais eficaz.”

Já no que se refere à análise de risco, fundamental para a definição de estratégias, 52% das empresas inquiridas pelo Expresso e pela GfK declaram-se preparadas e assumem que esta é uma prática transversal a toda a organização, nos seus processos de negócio e de funcionamento. 41% das empresas fazem isto, mas apenas em algumas áreas de atuação.

Para avaliação do mercado e da concorrência, muitas empresas adquirem informação externa, como elementos de suporte à análise de risco. De acordo com o estudo, 55% das PME fazem-no por sistema. Já 31% dos inquiridos revelam fazer estas análises mas apenas com base em informação interna, destacando-se aqui o sector grossista, com 46% das empresas a admitir estas práticas. Ainda assim, 11% das PME revelam não fazer qualquer análise de risco.

As cinco questões-chaves

1. O que mudou na gestão das empresas nos últimos 10 anos?

Mudou tudo. A tecnologia evoluiu ao ponto de integrar dados, provenientes de diferentes fontes internas, de analisá-los e de criar relatórios que permitem tomar decisões mais informadas, em tempo real. Estes relatórios oferecem uma visão global do negócio, permitindo a antecipação de problemas e a definição de estratégias a seguir. Mudaram também os recursos humanos. A nova geração de trabalhadores é mais informada e exigente, obrigando as organizações a repensar os processos de negócio e a utilização da tecnologia. A mobilidade é cada vez mais uma realidade entre a força produtiva.

2. O que se espera que mude nos próximos dez anos?

A democratização de tecnologias como o blockchain e a inteligência artificial virão, num futuro próximo, contribuir para uma melhor organização de dados e processos e facilitar mais as tomadas de decisão. O desempenho de colaboradores e das organizações será mais eficiente graças à utilização das diferentes tecnologias de gestão.

3. Até que ponto estão as empresas preparadas com indicadores financeiros que PERMITEM, em tempo real, tomar decisões?

A utilização de ferramentas de gestão analíticas é hoje mais comum, tanto em grandes organizações como em pequenas empresas. Permitem retirar um melhor partido dos indicadores financeiros disponíveis, ter uma visão global do negócio e rapidamente tomar decisões. Software de gestão, como ERP e business intelligence, é hoje comum na maior parte das empresas. A capacidade de retirar o melhor partido destas ferramentas é, e será, o maior fator de diferenciação entre elas e o que determinará o seu sucesso ou insucesso.

4. A análise de risco está integrada nos processos de negócio da organização?

Sim. As ferramentas analíticas permitem escrutinar e comparar dados, criar relatórios de benchmarking e fazer análise de risco. É possível conhecer e analisar a concorrência, compreender tendências de mercado e prever e antecipar o risco da atividade face a dependências legislativas e económicas.

5. Como é que as empresas estão a articular esta gestão com automatismos de processos e inteligência artificial?

A inteligência artificial começa, aos poucos, a entrar nas organizações, sendo integrada em ferramentas de gestão operacional. Os ganhos de eficiência são elevados, bem como o potencial de redução de custos operacionais resultante da análise de dados e de mercado mais eficaz.

O papel cada vez mais principal do CFO

21%

das PME ainda têm os processos de decisão centralizados no CEO/administrador

70%

das empresas consideram que o diretor financeiro desempenha um papel crítico nas decisões

2

em três CFO assumem ser a cara da empresa nas questões estratégicas relacionadas com o desempenho financeiro

75%

dos CFO revelam gastar mais de metade do tempo com a gestão estratégica do negócio

94%

das empresas de retalho dispõem de ferramentas de análise de risco integradas

Textos originalmente publicados no Expresso de 28 de abril de 2018