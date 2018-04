Santa Casa congela entrada no capital do banco Montepio

Ao recomendar ao Governo que não autorize a entrada da Santa Casa no capital do Montepio, o Parlamento deu a estocada final num negócio que era para ser de valor elevado mas que poderá acabar por ser apenas simbólico. E dentro da instituição já não parece haver dúvidas que agora será mais difícil concretizar o projeto. “A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa não tem condições para avançar com o investimento no capital do banco do Montepio nos termos que estavam em cima da mesa. Pelo menos para já”, disse ao Expresso fonte ligada à Misericórdia. E acrescenta: “A este recuo não é alheio o facto de o Parlamento ter aprovado três propostas de resolução para travar e condicionar o negócio no dia 20 de abril.”

Para ler o artigo na íntegra, clique AQUI