Moody’s à espera do Orçamento para 2019

A Moody’s ainda não está convencida da “durabilidade” da consolidação orçamental portuguesa — que confessa ter “superado as suas expectativas” — e da redução da dívida pública para perto de 100% do produto interno bruto (PIB) em cinco anos. Por isso, tem um caderno de encargos para Mário Centeno até outubro. Se o ministro quer finalmente receber a 12 de outubro a prenda da derradeira saída de ‘lixo’, tem de demonstrar que a redução do défice não foi temporária, que o ano eleitoral de 2019 não vai liquidar a sua “prudência orçamental” e que as suas projeções de crescimento até 2022 não são irrealistas.

