Governo puxa pela construção

A atividade do sector da construção, e em particular da reabilitação urbana, promete acelerar neste e nos próximos anos, a crer nas metas traçadas pelo Executivo socialista no Programa Nacional de Reformas 2018 (PNR). De facto, este documento estratégico — que o Governo atualiza e submete todos os anos à Assembleia da República a par do Programa de Estabilidade — compromete-se, preto no branco, a recuperar e/ou a melhorar a eficiência energética em dezenas de milhares de casas até 2020 (ver metas).

É um impulso que já está a ter impacto naquele que foi um dos sectores mais fustigados pela crise. “A manutenção da retoma do sector da construção tem decorrido quer da iniciativa privada quer dos instrumentos de apoio à revitalização e regeneração urbana lançados pelo Governo, que totalizam um investimento superior a €5 mil milhões”, lê-se no PNR.

