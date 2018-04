EDP Brasil reforça posição na Celesc

A EDP Brasil, controlada pela EDP em 51%, reforçou a sua participação na Celesc para 19,62%, informou hoje a empresa em comunicado enviado à CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários

A empresa, que já detinha 14,5% da Celesc - Centrais Elétricas de Santa Catarina SA, comprou 1.999.013 acções preferenciais num investimento de 53,7 milhões de reais, o que representa 12,7 milhões de euros, ao câmbio actual.

Assim, após a liquidação das compras realizadas em leilão, a EDP Brasil passará a deter 2.427.820 acções preferenciais, que soma às 5.140.868 acções ordinárias que já tem, garantindo o controlo de 19,62% do capital social da Celesc.

Em, março, a EDP Brasil tinha anunciado a compra de 14,46% do capital da Celesc e a intenção de reforçar essa participação. Uma semana depois, lançou uma oferta para comprar mais 19,1% da principal empresa do sector elétrico do estado brasileiro de Santa Catarina, apontando o objetivo de aumentar a sua participação até aos 33,6%,