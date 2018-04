Consumidores estão mais confiantes, diz o INE

Em abril, o indicador de confiança dos consumidores subiu e aproximou-se do seu máximo histórico, registado em julho de 2018. É uma evolução que reflete "o contributo positivo das perspetivas relativas à evolução do desemprego e da situação financeira do agregado familiar", informa o INE- Instituto Nacional de Estatística.

Depois de ter estabilizado nos 1,3 pontos no início do ano (janeiro e fevereiro), o indicador de confiança dos consumidores subiu para os 2 pontos em março e, em abril atingiu os 2,4 pontos. Com esta subida pelo segundo mês consecutivo, a confiança aproximou-se do pico de 2,5 pontos registado em julho último.

Já o indicador de clima económico estabilizou em abril,repetindo o valor de março (2,1), refere o INE. Na sua análise, o instituto destaca, ainda, uma descida na confiança na indústria transformadora entre janeiro e abril, "interrompendo o perfil ascendente iniciado em junho de 2016", a refletir "o impacto negativo do saldo das perspetivas de produção e das apreciações sobre a procura global", enquanto "as opiniões relativas à evolução dos stocks de produtos acabados contribuíram positivamente".

O indicador de confiança da Construção e Obras Públicas aumentou entre janeiro e abril, registando o seu melhor desempenho desde maio de 2002.

No comércio, o indicador de confiança diminuiu ligeiramente nos primeiros quatro meses do ano.Nos serviços, está em queda desde fevereiro.