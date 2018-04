CaixaBank lucra 704 milhões em três meses

O CaixaBank fechou o primeiro trimestre com lucros de 704 milhões de euros, mais 74,7% que no mesmo período do ano passado, anunciou hoje o grupo espanhol, acionista maioritário do BPI.

Em comunicado, o CaixaBank refere que o BPI contribuiu diretamente com 40 milhões de euros para este resultado e, considerando todas as empresas em que participa, este contributo soma 169 milhões de euros.

Na análise dos resultados obtidos, o banco catalão destaca o impulso dado pelo crescimento das receitas, com um aumento de 19,5% da margem bruta, para os 2,26 mil milhões de euros. Aponta, também, a descida das provisões.

A rentabilidade subiu 9,8%, em linha com o objetivo do plano estratégico para 2018 (9% a 11%).

Da atividade do trimestre, a direção destaca, também, "a liderança" no negócio da banca digital, onde apresenta uma quota de penetração de 33%.