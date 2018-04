Uma blockchain para seguir o rasto de diamantes e metais preciosos

A tecnológica IBM - International Business Machines e um consórcio de empresas da indústria joalheira anunciaram esta quinta-feira “a primeira iniciativa intersectorial para rastrear a origem de peças de joalharia através da blockchain”, anunciou a empresa norte-americana em comunicado enviado ao Expresso.

A refinadora de metais preciosos Asahi Refining, a joalheira Helzberg Diamonds, a fornecedora LeachGarner, a fabricante The Richline Group e a entidade independente de supervisão UL lançaram a TrustChainTM, assente na plataforma de blockchain da IBM e no Hyperledger (projeto de colaboração entre várias indústrias desenvolvido pela Linux). A solução deverá ser disponibilizada aos consumidores a partir do final do ano.

O objetivo é, numa primeira fase, utilizar a blockchain para seguir o rasto de seis categorias de anéis de noivado de ouro e diamantes ao longo da cadeia de distribuição - desde a sua origem até à fase de comercialização -, disponibilizando verificação digital, verificação de produto e processo e supervisão de terceiros. Numa fase posterior, esta plataforma pode será alargada outros diamantes e metais preciosos.

Com esta tecnologia (normalmente associada às criptomoedas como a bitcoin e o ether), as empresas pretendem aumentar a transparência do setor, permitindo que consumidores e empresas possam verificar a sua origem e autenticidade.

“A complexidade e escala global do mercado de jóias cria uma oportunidade para a blockchain ser usada pelos vários intervenientes para melhorar a confiança, transparência e eficiência”, sublinha em comunicado Bridget van Kralingen, vice-presidente sénior da IBM Indústria, Plataformas e Blockchain. “A colaboração beneficiará não só parceiros de negócio, mas também os consumidores.”

A blockchain é uma tecnologia inovadora que permite registar, de forma transparente e descentralizada, listas de transações. Estas são armazenadas e validadas de forma segura, distribuída, transparente e autonomizada, sem os dados serem guardados num servidor ou validados por uma única entidade. Pelo contrário, são armazenados e validados por uma rede distribuída de computadores que resolvem problemas matemáticos complexos.

Esta é uma tecnologia que faz sentido especialmente em situações em que é necessário conhecer e rastrear um registo de propriedade de um ativo. Saúde, pagamentos, retalho e cadeia de distribuição são alguns dos sectores que podem beneficiar desta tecnologia.