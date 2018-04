Pedro Duarte sucede a Carlos Martins na Martifer

Um gestor com 14 anos de casa sucede ao fundador na condução executiva dos negócios da Martifer. Assessor económico de Sócrates e Costa no conselho de administração

Pedro Miguel Duarte, um gestor com 14 anos de casa que Carlos Martins escolhera para conduzir os negócios da construção metálica e naval, vai tornar-se no próximo presidente executivo da Martifer SGPS.

O novo modelo de governo que os acionistas vão apreciar na assembleia geral marcada para o dia 18 de maio acolhe um conselho de administração (CA) de oito elementos e uma equipa executiva de dois elementos para o triénio 2018/20.

A proposta é subscrita pelos dois principais acionistas do grupo - a holding IM, dos Irmãos Carlos e Jorge Martins, e a Mota-Engil, que no conjunto detêm 80% do capital da Martifer.

Engenheiro mecânico de formação, o novo presidente executivo conta na sua vida profissional com passagens pela Visabeira e pelo grupo PSA, de Mangualde, antes de transferir, em 2004, para a Martifer, em Oliveira de Frades. A partir de 2011 os irmãos Martins escolheram-no para administrador de várias sociedades do grupo.

Família Mota reforça

O CA terá como presidente Carlos Martins, a principal referência do grupo, que fica sem funções executivas. O irmão Jorge fica vice-presidente, igualmente sem cargos executivos.

Dois dos seis vogais do CA assumirão a condução executiva do conglomerado. O presidente Pedro Miguel Duarte terá como braço direito Pedro Moreira que ficará com a pasta financeira. É a recondução deste gestor que transitara, em 2015, para a administração da Martifer SGPS, com o pelouro financeiro depois de uma longa carreira na Mota-Engil.

A composição do novo CA traduz um reforço da Mota-Engil na Martifer. Arnaldo Figueiredo, o peso pesado que a construtora colocara a tempo inteiro quando a Martifer teve de negociar a reestruturação da dívida, permanece como vogal.

No novo CA surge ainda Maria Sílvia Mota, filha de António Mota. A engenheira tem lugar em conselhos de várias empresas do universo familiar que acumula com o pelouro financeiro da Mota-Engil Europa.

Assessor de Sócrates e Costa

Uma outra novidade no CA da Martifer é Vítor Escaria, professor, investigador e especialista em políticas de emprego. No seu currículo conta com passagens, como assessor económico, pelo gabinete do primeiro-ministro José Sócrates (2005/2011) e, mais recentemente, de António Costa. Foi exonerado no rescaldo do caso das viagens pagas pela Galp ao Europeu de futebol.

Maria Sande Nogueira, advogada e professora de Direito, completa o elenco. Os professores Luís Valadares e Jorge Farinha deixam de figurar no CA da Martifer SGPS para o próximo triénio.

A saída de Carlos Martins de cargos executivos estava acordada há algum tempo entre os dois núcleos acionistas da empresa depois de um ciclo muito desgastante.

A Martifer atravessou uma fase de sete anos a acumular perdas (em 2017 voltou aos lucros) e teve de negociar com a banca condições mais favoráveis para liquidar a dívida. O grupo emagreceu e está agora focado na construção metálica (58% da receita), indústria naval (33%) e energia renovável (9%).