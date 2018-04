Os esclarecimentos da Comissão Europeia sobre a linha ferroviária que ligará Évora a Mérida

No âmbito das sessões do TEN-T Days, que decorrem até esta sexta.feira na capital da Eslovénia, Liubliana, fonte da Comissão Europeia (CE) esclareceu que o troço que ligará no futuro Évora e Mérida servirá “comboios de velocidade convencional” e não de “alta velocidade”.



“Há uma diferença entre o que foi estabelecido em linhas mestras em 2014 e a realidade, que se baseia na realidade orçamental, no impacto ambiental, etc.”



“As circunstâncias atuais previstas para o troço preveem o uso em velocidade normal”, disse a mesma fonte, em Liubliana.



Entretanto, na sessão dedicada ao Corredor Atlântico, foi divulgado um rascunho da decisão de aplicação pela CE no qual é referido “uma importante ligação inexistente na ligação de comboio de alta velocidade”. A mesma fonte esclareceu tratar-se “da visão geral” que poderá vir a ser concluída no futuro.

Para já, a funcionária da CE declarou “a importância da conclusão desta ligação para velocidade normal”, que será em si “um acontecimento na ligação de Lisboa a Madrid”.



Para a alta velocidade neste momento, acrescentou, “terão ainda de ser estudados a necessidade, o impacto ambiental e o custo”.