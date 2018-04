Draghi avisa: "Risco protecionista tornou-se mais proeminente"

O Banco Central Europeu voltou esta quinta-feira a levantar a voz contra o protecionismo. O presidente Mario Draghi disse em conferência de imprensa que o banco ainda espera para ver o que vai acontecer, em virtude de "até, agora, haver sobretudo retórica". O que é certo para já é que está a minar a confiança

O risco do protecionismo tornou-se mais proeminente, avisa o Banco Central Europeu (BCE) pela voz do seu presidente Mario Draghi na conferência de imprensa desta quinta-feira que se sucedeu à reunião do conselho que decidiu não mexer na política monetária.

O italiano chamou a atenção que a economia da zona euro revelou alguns sinais de abrandamento generalizado no primeiro trimestre tanto em termos de países como de sectores, mas a avaliação que o conselho do BCE fez é que se trata do efeito sobretudo de fatores negativos temporários. O abrandamento"foi acentuado e em alguns casos surpreendeu", sublinhou Draghi, para, depois, tranquilizar dizendo que o "declínio está estabilizado".

O maior problema para a zona euro são os riscos externos, e entre estes o protecionismo, acrescentou. Pelo que, advertiu, é preciso "cautela" na apreciação da situação antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro da política monetária.

"Temos de ver" como vai evoluir este risco externo, disse o italiano, referindo que "até agora é sobretudo retórica" e que os efeitos diretos "por ora não são substanciais" a ponto de levar o BCE a rever as suas previsões macroeconómicas que continuam a apontar para "um crescimento sólido e amplo".

Mas há um impacto negativo que já se sente, alertou. "Estes acontecimentos têm um efeito profundo e rápido na confiança, dos exportadores e do sector empresarial", concluiu sobre o tema.

Mario Draghi, que fez um elogio de despedida de Vítor Constâncio, que termina o mandato de vice-presidente no final de maio, voltou a repetir a estratégia dos 3 P - paciência, perseverança e prudência" - a que juntou esta quinta-feira a palavra "cautela" na análise da conjuntura para evitar decisões prematuras.