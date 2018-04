Bolsas europeias em alta à espera da reunião do BCE

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,12% e 0,19%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,28% e 0,43%, respetivamente. Londres recuava 0,15%. Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,12%, para 380,61 pontos

As principais bolsas europeias estavam hoje a negociar em alta, exceto Londres, mistas, à espera da reunião do Banco Central Europeu (BCE).

Cerca das 09:00 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,12%, para 380,61 pontos.

As bolsas de Paris e Frankfurt subiam 0,12% e 0,19%, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,28% e 0,43%, respetivamente. Londres recuava 0,15%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09:00, o principal índice, o PSI20, estava a subir 0,08%, para 5.542,45 pontos.

Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em alta na terça-feira, com o Dow Jones a descer 0,25%, para 24.083,83 pontos, depois de ter subido em 26 de janeiro até aos 26.616,71 pontos, atual máximo desde que foi criado, em 1896, e o Nasdaq a recuar 0,05%, para 7.003,74 pontos, após ter subido em 12 de março até aos 7.588,33 pontos, atual máximo de sempre.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, mas a cotar-se a 1,2178 dólares, contra 1,2172 dólares no fecho de terça-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em alta, a cotar-se a 74,27 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,37% do que no encerramento da sessão anterior.