BCE não vai mexer na política monetária, mas Draghi pode dar pistas

O Banco Central Europeu (BCE) realiza esta quinta-feira uma reunião sobre política monetária, mas não se espera que anuncie qualquer mexida na política monetária ou que proceda a novas alterações na estratégia de comunicação.

Os analistas preveem, no entanto, que os banqueiros centrais do euro iniciem uma discussão sobre o futuro do programa de compra de ativos (vulgo QE, de quantitative easing, em inglês) que foi prolongado até final de setembro.

O comunicado com as decisões tomadas em Frankfurt será publicado às 12h45 (hora portuguesa).

A expetativa desloca-se, depois, para a conferência de imprensa que o presidente Mario Draghi dará pelas 13h30 (hora portuguesa), onde poderão surgir pistas sobre em que direção está a evoluir a posição da maioria do conselho relativamente ao que fazer após o final do prolongamento do QE e sobre que mexidas poderá haver, no futuro, na estratégia de comunicação para o mercado em relação a uma primeira subida das taxas diretoras.

A zona euro vai bem, mas há desaceleração no horizonte e inflação não descola

No quadro macroeconómico, Draghi referiu na reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) na semana passada que “o ciclo de crescimento [da zona euro] pode ter atingido um pico”. Mas, a “expetativa é que continue o impulso para o crescimento”. Recorde-se que o FMI reviu em alta as previsões de crescimento na zona euro de 2,2% para 2,4% em 2018, mas aponta para uma desaceleração da taxa anual a partir do ano seguinte, caindo para 1,5% em 2021 e 1,4% dois anos depois. A Alemanha, o motor da zona euro, viu a previsão para 2018 ser, também, revista em alta duas décimas pelo FMI, para 2,5%, mas a desaceleração virá a seguir. A toldar o otimismo sobre o ano em curso, o governo alemão reviu ontem em baixa o crescimento de 2,4% para 2,3%.

A inflação não descola, o que trava o ímpeto de alguns em acelerar o fecho do QE e iniciar a subida das taxas diretoras – em particular da taxa negativa de remuneração dos depósitos dos bancos nos cofres do BCE e dos bancos centrais locais da zona euro. As previsões apresentadas por Draghi na reunião do FMI apontam para 1,4% em 2018 e 2019 e apenas 1,7% em 2020. As projeções do FMI só apontam para uma aproximação a 2% em 2021, mesmo tendo em conta a pressão atual altista sobre os preços das commodities, em particular do petróleo. A caminhada em direção à meta de inflação da política monetária (abaixo, mas próximo de 2%) está ainda longe, pelo que Draghi repetirá que é necessária paciência, persistência e prudência (os seus célebres 3P). Os especialistas do BCE só apresentarão novas projeções na reunião de 14 de junho do BCE, pelo que o uma discussão final sobre a descontinuação do QE deverá ocorrer nessa altura.

A recente escalada na retórica de guerra comercial – ainda na fase de “guerra falsa”, como lhe chamou Maurice Obstfeld, o economista-chefe do FMI - e as primeiras medidas protecionistas lançadas pela Administração Trump já irritaram o BCE, e Draghi fez-se eco disso nas duas últimas conferências de imprensa. O pacote protecionista norte-americano está focado na China, mas Draghi e o BCE sabem que a suspensão temporária da aplicação das taxas aduaneiras sobre o aço e alumínio no caso da União Europeia termina já na próxima semana, a 1 de maio. Um efeito dominó nas tensões comerciais globais é um tema muito sensível para o sector exportador da zona euro e para algumas economias em particular que registam excedentes externos excessivos em percentagem do PIB.

À espera de mais ‘dicas’ sobre a sequência de normalização

A estratégia dos 3P reafirmada por Draghi fundamenta a “sequência” que tem sido transmitida para a normalização da política monetária na zona euro, desativando gradualmente a intervenção expansionista face à recaída na recessão e à crise das dívidas soberanas.

O consenso entre os analistas prevê que a própria descontinuação do QE este ano não será abrupta, mas que poderá estender-se até final deste ano. Outros apontam uma descontinuação até final do primeiro trimestre do próximo ano, por prudência, em virtude dos riscos de guerra comercial, dos riscos geopolíticos, da própria incerteza política sobre o futuro de uma economia pilar da zona euro, Itália, o atual ‘doente’ da Europa em termos de crescimento, e da própria pressão da subida dos juros da dívida norte-americana de médio e longo prazo gerando um contágio para a zona euro, levando ao encarecimento do custo de financiamento da dívida pública, um ponto particularmente sensível para os periféricos do euro .

Ainda segunda o consenso entre os analistas, uma mexida na orientação futura (forward guidance) relativamente ao início da subida das taxas diretoras só virá depois e a primeira decisão poderá ocorrer em meados de 2019, ainda antes de Draghi terminar em outubro o seu mandato como presidente.

De qualquer modo, como tem sido sublinhado por Draghi e por outros dirigentes de topo do BCE, a intervenção no mercado da dívida por parte do banco continuará mesmo depois do fim do programa de aquisições através dos reinvestimentos das amortizações do portefólio, o que terá um peso mensal significativo.