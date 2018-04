BCE deixa tudo na mesma, na última reunião com a presença de Constâncio

As taxas diretoras mantêm-se em mínimos históricos e os banqueiros do euro reafirmam a estratégia até agora seguida de manutenção do programa de compra de dívida até final de setembro. A atenção desloca-se, agora, para a conferência de imprensa de Mario Draghi pelas 13h30. Foi a última reunião de política monetária em que participou Constâncio, que acaba o mandato no final de maio

O Banco Central Europeu (BCE) não alterou a política monetária na reunião do conselho desta quinta-feira, como era esperado pelos mercados financeiros. Nem no quadro da política convencional (taxas diretoras) nem no arsenal de medidas não convencionais que tem marcado os estímulos monetários.

O BCE só volta a reunir o conselho a 14 de junho, uma data que é considerada pelos analistas como crucial, esperando-se que, então, tome uma decisão sobre o programa de compra de ativos (vulgo QE, de quantitative easing, em inglês) e clarifique melhor a orientação futura da política monetária (forward guidance).

Esta foi a última reunião em que participa Vítor Constâncio, atual vice-presidente, que termina o seu mandato no final de maio. Na próxima reunião de junho já participará o ex-ministro espanhol Luis de Guindos, o novo vice-presidente.

Os banqueiros centrais do euro decidiram esta quinta-feira que a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento e as taxas de juro aplicáveis à facilidade permanente de cedência de liquidez e à taxa de remuneração dos depósitos dos bancos permanecerão inalteradas em 0%, 0,25% e -0,40% (negativa), respetivamente.

O Conselho do BCE espera, ainda, que essas taxas diretoras "permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos", segundo o comunicado agora publicado.

No que respeita às medidas de política monetária não convencionais, "o Conselho do BCE confirma que se pretende que as compras líquidas de ativos, ao atual ritmo mensal de €30 mil milhões, prossigam até ao final de setembro de 2018, ou até mais tarde, se necessário, e, em qualquer caso, até que o Conselho do BCE considere que se verifica um ajustamento sustentado da trajetória de inflação, compatível com o seu objetivo [abaixo, mas próximo de 2%] para a inflação".

O BCE volta a sublinhar a terceira componente da estratégia atual. "O Eurosistema reinvestirá os pagamentos de capital dos títulos vincendos adquiridos no âmbito do programa de compra de ativos (asset purchase programme – APP) durante um período prolongado após o termo das compras líquidas de ativos e, em qualquer caso, enquanto for necessário. Tal contribuirá tanto para condições de liquidez favoráveis como para uma orientação adequada da política monetária", refere o documento.