Arrendamento: Senhorios deixam de poder fazer despejos por obras profundas

O pacote legislativo que o Governo se prepara para aprovar hoje em Conselho de Ministros prevê dificultar os despejos em caso de realização de obras. Os senhorios que façam obras profundas numa casa que tenham arrendada vão deixar de poder despejar um inquilino.

De acordo com as novas políticas de habitação que o Governo apresentou publicamente esta segunda-feira, e que hoje aprova formalmente, em caso de obras "o princípio será o da suspensão do contrato e não da cessação do contrato", adiantou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

Além disso, as obras terão de ser "a sério", ou seja, o custo das intervenções terá de ser de 25% do valor de mercado do prédio e não do seu valor patrimonial tributário (VPT) que é calculado através de um coeficente publicado pelo Ministério das Finanças e consta da caderneta predial.

"Hoje basta que se façam obras na casa por um valor que seja de 25% do VPT do imóvel. Ora, 25% desse valor, ainda mais em edifícios históricos, é muito baixo e agora já sabemos quais são os valores de mercado por causa [dos valores das rendas medianas] do Instituto Nacional de Estatística (INE) e vamos fazer aí duas correções. O valor vai ser 25% do valor de mercado do imóvel e portanto têm de ser obras a sério e o princípio será o da suspensão do contrato e não da cessação do contrato", disse o ministro.

Matos Fernandes não explicou, contudo, como será calculado o valor de mercado, apesar de ter adiantado que a base são as medianas das rendas publicadas pelo INE. Não adiantou também para onde serão deslocados os inquilinos durante as obras, uma vez que, com um contrato suspenso, à partida, eles depois podem voltar para casa.