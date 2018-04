Juros dos EUA acima de 3% não fazem subir juros portugueses

Os juros das obrigações norte-americanas a 10 anos galgaram o limiar psicológico dos 3%, um máximo de mais de quatro anos. A subida está a pressionar em alta o custo de financiamento da dívida alemã, mas não agrava nem os juros nem o prémio de risco da dívida portuguesa

Os juros (yields) dos títulos do Tesouro norte-americano no prazo a 10 anos estão acima do limiar psicológico dos 3% no mercado secundário da dívida soberana, o que já não se verificava desde o final de dezembro de 2013 e início de janeiro de 2014.

Na terça-feira chegaram a negociar em 3,003% e abriram esta quarta-feira em 3,018%, o nível mais elevado desde 5 de janeiro de 2014. Nos últimos trinta dias, os juros daqueles títulos subiram mais de 20 pontos-base (0,2 pontos percentuais).

Esta subida do custo de financiamento da dívida dos EUA está a pressionar em alta os juros da dívida alemã, que servem de referência na zona euro. Os juros (yields) das Bunds (as obrigações germânicas) a 10 anos abriram esta quarta-feira em 0,65%, um aumento de 12 pontos-base (0,12 pontos percentuais) nos últimos trinta dias.

No entanto, a trajetória em alta dos juros norte-americanos e alemães no mercado secundário não está a contagiar o custo de financiamento da dívida portuguesa e de outros periféricos, como Espanha e Itália.

No caso dos juros das Obrigações do Tesouro português, a 10 anos, os níveis atuais no mercado secundário, variando no patamar de 1,6%, estão abaixo dos juros de há trinta dias atrás, em 1,72%. O prémio de risco da dívida portuguesa baixou de 119 pontos-base (equivalente a 1,19 pontos percentuais acima do custo de financiamento da dívida alemã) há um mês atrás para 102 pontos-base esta quarta-feira. O mesmo movimento descendente verifica-se no caso de Espanha (de 74 para 66 pontos-base) e Itália (de 135 para 112 pontos-base).

A prosseguir a trajetória de subida acima de 3% nos EUA, o máximo de quatro anos poderá rapidamente dar lugar a um máximo de quase sete anos – em julho de 2011, os juros, naquele prazo, negociaram, em algumas sessões, acima dos níveis de janeiro de 2014.

Convergência de fatores negativos atormenta 'sentimento' dos investidores

Segundo os analistas, as razões para a subida dos juros norte-americanos prendem-se com uma convergência de sentimentos negativos entre os investidores.

Há o temor de que a inflação dispare em virtude da subida quase generalizada dos preços das commodities (em particular mais de 12% desde início do ano na variedade de crude norte-americana e mais de 20% no farelo de soja, uma das exportações agrícolas dos EUA ameaçadas por uma eventual guerra comercial). A que se junta uma perspetiva de uma subida do défice e da dívida federais nos próximos anos, fruto do choque fiscal da Administração Trump e do aumento da despesa aprovado pelo Congresso, e a probabilidade de que o banco central, a Reserva Federal, se veja obrigado a aumentar as taxas diretoras mais rapidamente do que o mercado prevê atualmente.

De acordo com o Congressional Budget Office (uma agência federal que presta informação ao Congresso em matéria de orçamento federal), o peso dos juros da dívida vai ser a componente do orçamento federal que vai escalar mais rapidamente. As projeções daquele organismo apontam para o triplo em 2028.

Ainda recentemente, o Fundo Monetário Internacional (FMI) criticou a política orçamental expansionista da Administração norte-americana. Na conferência de imprensa de apresentação do Fiscal Monitor, o ex-ministro das Finanças português Vítor Gaspar e atual diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI) pediu aos governos que “poupem [agora] para quando vier o mau tempo” e apelou, em particular, aos “responsáveis políticos para evitarem ações de política pró-cíclica que fornecem estímulos desnecessários a uma atividade económica que já está a acelerar”.

O destinatário principal deste último recado era Trump. A recomendação do FMI para os EUA aponta para uma "política orçamental contracíclica" e que reforce as almofadas financeiras no quadro de um "quadro de médio prazo" que enfrente os riscos e desafios de médio e longo prazos na economia norte-americana.