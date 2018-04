Como renegociar o contrato no fim do período de fidelização

ilustração Helder Oliveira

Se não vê a hora de concluir o período de fidelização que o prende à sua atual empresa de telecomunicações e poder, finalmente, contratar os serviços da concorrência, pense duas vezes. Os contratos não estão escritos na pedra e o fim do período de fidelização é, muitas vezes, uma excelente oportunidade para obter novas condições que as outras operadoras não estão dispostas a oferecer-lhe.

No mercado das telecomunicações, e no que diz respeito à obtenção de melhores condições contratuais findo o período de fidelização, “a procura é essencialmente constituída por consumidores passivos, interessados ou ativos”, explica Rosa Branca Esteves, professora de Economia da Universidade do Minho com vários artigos publicados nesta área. Os consumidores passivos ficam “na mesma operadora ano após ano” e não revelam qualquer “interesse em alterar as condições iniciais contratadas”. Os interessados aceitam conhecer as ofertas da concorrência e da operadora atual, “mas nem sempre mudam”. Os consumidores ativos “começam a planear uma estratégia de renegociação meses antes do fim” da fidelização, garante. “Conhecem bem a evolução das suas necessidades e a forma de as satisfazer” de acordo com as ofertas disponíveis no mercado e têm “uma forte motivação em conseguir o melhor preço”, o que se traduz num maior poder negocial.

Do ponto de vista das empresas, é mais difícil angariar um novo cliente do que manter um cliente feliz. Deixamos-lhe aqui algumas dicas para se tornar um consumidor ativo.

A alguns meses ou semanas do fim do período de fidelização, recolha toda a informação possível e, caso outras operadoras atuem na sua área de residência, peça-lhes algumas propostas. Obtenha também informação sobre as condições de amigos ou conhecidos que pagam menos ou têm melhores serviços contratados. Se não conhece ninguém nessa situação, procure em fóruns como, por exemplo, o ZWAME, onde muitos utilizadores publicam as condições dos seus contratos ou propostas.

Ligue para a linha de negociação de contratos da sua operadora e “exponha a sua situação de forma clara e concisa”. Se pretender rescindir, explique ao comercial se pretende fazê-lo “devido à falta de qualidade do serviço, devido ao preço ou porque teve uma melhor oferta”, aconselha Luís Freitas, ex-comercial da linha de retenção de uma empresa de telecomunicações. São informações importantes que irão influenciar uma melhor oferta da sua empresa atual.

Regateie como um feirante. Não há nada a perder. Se não tiver muito jeito ou paciência, peça a alguém que tenha. Não se esqueça que terá de passar todos os dados pessoais constantes do seu contrato à pessoa que irá negociar por si, pelo que será sempre melhor se tiver com ela uma relação de confiança.

Quando pensar em ameaçar rescindir, tenha em conta que a melhor estratégia de renegociação pode não passar pela “simples ameaça de mudar de operadora”, avisa Rosa Branca Esteves. Se estiver satisfeito com a qualidade do serviço prestado pela operadora atual, “um consumidor ativo e informado deverá tentar renegociar não apenas o preço como também outras vantagens associadas aos serviços a contratar”. Depois de reunir a informação sobre a oferta da concorrência para o pacote a contratar, será sempre bom ter em consideração que “a operadora atual tem informação privilegiada sobre o seu historial de compras e, portanto, sobre o seu valor enquanto cliente. Na hora da renegociação, “terá um maior incentivo em reter um cliente que além das mensalidades contratadas, consumiu serviços extra. O consumidor que incorporar toda esta informação atuará com maior poder negocial na renegociação, aumentando assim a probabilidade de obter melhores condições contratuais”.

Lembre-se de que “do outro lado da linha está um ser humano”, que tem como função principal cumprir as ordens da empresa para a qual trabalha. “Gritar com quem está do outro lado faz com que, “por mais que queira ajudar”, o comercial “se sinta intimidado”, o que pode funcionar contra o cliente, alerta Luís Freitas. Saiba, também, que ele tem informação suficiente para saber se o que o consumidor “está a alegar é verdadeiro ou descabido”. Por exemplo, usar a concorrência “como meio de negociação é válido, desde que a mesma exista na área onde tem o serviço instalado”. Não faz sentido estar numa zona “onde só uma operadora presta serviço e ameaçar com preços de um serviço que não pode ser aplicado na sua área”.

Finalmente, e se existirem motivos válidos para avançar para a rescisão, dê conta da sua intenção à operadora atual. Talvez consiga aqui a derradeira oferta que o fará reconsiderar. Se, ainda assim, não obtiver o que procurava, rescinda.