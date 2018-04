Santander lucra 2.054 milhões, animado por Espanha, Brasil e México

O aumento das operações em Espanha, Brasil e México justificam crescimento do lucro. A diversificação geográfica “continua a ser um dos pontos fortes do Santander”, salienta o grupo espanhol na informação que enviou esta terça-feira à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV). O grupo sublinha que no primeiro trimestre os lucros aumentaram em oito dos seus dez mercados principais.

“2018 começou bem, com um aumento dos benefícios de mais de 10% devido aos bons resultados no Brasil, Espanha e México e uma melhor evolução nos Estados Unidos”, destacou a presidente do grupo Santander, Ana Botín.

Em Portugal, o banco teve um lucro de 127 milhões, mais 1 % do que no período homólogo de 2017. O Santander, que em 2015 ficou com os ativos bons do Banif, é o terceiro maior banco a operar em Portugal.

Os resultados publicados mostram que o continente europeu foi responsável por 51% dos lucros do grupo e o americano por 49%.

O Santander obteve um benefício de 677 milhões no Brasil (um aumento de 7% em relação a um ano antes) e de 455 milhões em Espanha (mais 26%).

No Reino Unido, o lucro foi de 320 milhões (menos 23 %), no México 175 milhões (mais 7 %), no Chile 151 milhões (mais 2 %) e nos Estados Unidos 125 milhões (mais 32 %).

Na Argentina, o grupo teve lucros de 66 milhões (menos 39%), e na Polónia de 63 milhões (mais 6%).

A unidade de financiamento ao consumo, Santander Consumer Finance (SCF), ganhou 323 milhões (mais 3%).

O grupo avança que os clientes que utilizam serviços digitais (por internet) aumentaram em 24% no último ano, sendo agora 27,3 milhões.

Os depósitos bancários dos clientes aumentaram 8,7 %, para 767.340 milhões de euros.

O relatório enviado à CNMV também salienta que o rácio de capital do banco CET1 era no final de março de 11,19 %, que contrasta com os 12,12 d% de um ano antes, enquanto o CET1 (fully loaded) - que cumpre todas as exigências de Basileia III -, alcançou os 11 % (10,66 um ano antes).