Fundos comunitários: Portugal 2020 está a correr bem, mas ainda precisa de afinação

O Governo está a preparar a reprogramação do Portugal 2020, um trabalho que tem gerado várias críticas da oposição, e por isso o segundo debate do ciclo Empresas Mais Fortes, organizado pelo Expresso e pelo Santander, não podia ser mais oportuno.

Como maximizar os fundos comunitários foi precisamente o tema deste encontro que faz parte de um total de seis que vão acontecer ao longo do ano, sempre na sede do Santander em Lisboa. Ou seja, esta terça-feira de manhã, discutiu-se de que forma se podem maximizar estes apoios, não só na captação de mais dinheiro mas também a forma de tornar este instrumento mais eficaz no crescimento da economia.

Para o secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, que abriu o debate, o Portugal 2020 tem um balanço bastante positivo, mas há afinações a ser feitas. Afinações essas que serão consideradas na reprogramação que está a ser feita até ao verão e que, não só pretende que mais empresas e mais projetos recebam apoios como pretende que essas empresas e projetos possam receber mais dinheiro e fazer ainda mais a diferença na economia.

Esta foi, aliás, a principal sugestão do economista Augusto Mateus, que também esteve presente na sessão como orador principal e como interveniente no painel de debate.

“Ainda somos especialistas em atividades que não crescem e isso significa que a economia também não cresce”, disse, acrescentando que estes fundos deviam ser afectos consoante os objetivos e os resultados conseguidos e não tanto pelos projetos em si.

Além disso, salientou o presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR-Norte), Fernando Freire de Sousa, os fundos têm de deixar de ser uma espécie de conquista de uma empresa, mas sim algo que vá de facto ter um impacto na economia, primeiro da região e depois do país.

Esta foi, aliás, a linha de pensamento dos restantes dois intervenientes no painel de debate - o responsável das Linhas Protocoladas do Santander, Manuel Póvoas, e o CEO do Memmo Hotels, Rodrigo Machaz, exemplo de uma empresa que recorreu ao Portugal 2020.

Até o próprio secretário de Estado concordou que é preciso ser mais conjuntural do que estrutural na atribuição destes fundos, apoiando a opinião de Augusto Mateus sobre o tema.

Para isso, e também para que seja possível obter ainda mais dinheiro além do que ainda sobra do Portugal 2020, o secretário de Estado considera que será importante chamar os bancos para que também eles possam dar apoios às empresas, ou seja, empréstimos com condições mais favoráveis em termos de juros, por exemplo.